Interconectado nuevamente el Sistema Eletroenergético Nacional

Poco antes de las diez de la noche de este domingo, con incorporación de la provincia de Guantánamo quedó interconectado en su totalidad el Sistema Eletroenergético Nacional, según confirmó la Unión Eléctrica.

Previamente, en la emisión estelar del Noticiero de la Televisión Cubana se había informado que se han incorporado la Unidad 1 de la central Termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes y la Antonio Guiteras.

Esas plantas generadoras se unieron a Energás Varadero y Boca de Jaruco y la unidad 3 de la CTE de Cienfuegos, que habían sincronizado con anterioridad.

En la propia emisión televisiva se precisó que quedaban por incorporarse la CTE Nuevitas, Renté y Felton, todas con las barras energizadas y listas para sincronizar en la noche-madrugada.

Fuentes de la Unión Eléctrica reiteraron que aunque el sistema está interconectado en su totalidad, el déficit persiste, por lo que es muy importante la incorporación de las centrales pendientes, que si bien no podrán cubrir toda la demanda, sí contribuirán a dotar de mayor robustez al SEN.