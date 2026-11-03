Inversión capital en el Museo Frente de Las Villas (+fotos)

La institución, situada en Gavilanes, fue inaugurada el 16 de octubre de 2003, en la conmemoración del aniversario 45 de la fundación del Frente de Las Villas y de la llegada del Che a esa comunidad

Fotos: Oscar Alfonso Sosa/ ACN.

Una inversión capital para mejorar el estado constructivo y alargar la vida de sus tres objetos de obra está en marcha hoy en el Museo Frente de Las Villas, instalación ubicada en Gavilanes, comunidad montañosa de Fomento, estrechamente vinculada a la última etapa de la guerra de liberación nacional.

Nadalis Pino Hernández, directora de la institución, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que como parte de la fase inicial de los trabajos se prevé la intervención general del local que resguarda el mulo utilizado por el Comandante Ernesto Che Guevara en su travesía durante la invasión desde el oriente del país hasta la serranía espirituana, al mando de la Columna número 8 Ciro Redondo.

El lugar cuenta hoy con horcones nuevos y más fuertes, argumentó, se han sustituido otros elementos de madera, se labora en su techo y luego se aplicará la pintura, todo lo cual garantizará mejores condiciones en aras de preservar el ejemplar al que se le aplicó la técnica de taxidermia y que está considerado una de las piezas que más llama la atención de los visitantes.

Las acciones constructivas también se extienden a la sala o casa de las delegaciones, como se le conoce, una suerte de santuario en el que grupos de estudiantes de diversas enseñanzas que todos los años ascienden hasta Gavilanes y Caballete de Casas dejan dibujos, esculturas y otras obras de arte, pañoletas, maderas talladas, entre otros recuerdos de su paso o estancia en el sitio.

Acotó Pino Hernández que el ascenso hasta estos lugares es una de las formas con las que las diferentes generaciones rinden tributo al Che en este inmueble, pequeño, pero donde se protegen exponentes de mucha valía y mencionó, por ejemplo, las graduaciones de los educandos de la escuela vocacional que lleva el nombre del médico argentino cubano y de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, ambas localizadas en Santa Clara.

Aseveró la especialista que los trabajos más complejos se realizarán en la instalación principal del museo, una amplia sala donde se muestran objetos personales, documentos, material de guerra, entre otras piezas pertenecientes al Che y a los integrantes de su columna invasora.

Yunelki Bernal Rodríguez, representante de la micro, pequeña y mediana empresa Madiplas, al frente de la ejecución de las obras, reveló que en el inmueble se llevará a cabo una sustitución casi total de las piezas de madera de paredes y techos, muy deterioradas por el paso del tiempo.

Pretendemos el uso de materiales más duraderos, que garanticen la fortaleza de la edificación y condiciones más seguras para resguardar todo cuanto allí se expone, dijo.

El museo situado en Gavilanes fue inaugurado el 16 de octubre de 2003, en conmemoración al aniversario 45 de la fundación del Frente de Las Villas y a la llegada del Che a esa comunidad.

Para su montaje se utilizó la vivienda campesina, con paredes de tabla y techo de tejas construida a inicios del siglo XIX, que sirvió de posta médica para la guerrilla.