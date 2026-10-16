En Manaca Ranzola se labró el camino de la libertad (+fotos)

En la serranía de Fomento se conmemoró el aniversario 68 de la constitución del Frente de Las Villas

Pardo Guerra recorrió el sitio histórico de Manaca Ranzola y sostuvo un intercambio con los Consejos de Defensa de la provincia y el municipio, así como con otros combatientes del Frente y con pobladores del lugar. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Con la presencia del General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, fundador del Frente de Las Villas, se conmemoró este 16 de octubre en Manaca Ranzola, Fomento, el aniversario 68 de la constitución de esa fuerza guerrillera en el centro de la isla.

En ceremonia militar y guardia de honor efectuada en el sitio donde radicó la Comandancia de Ernesto Guevara en la serranía fomentense, se evocó la fundación del Frente, que coincidió con la llegada del Guerrillero Heroico y la Columna 8 Ciro Redondo a Gavilanes, en cumplimiento de una orden de Fidel Castro.

Al intervenir en el acto, Bárbaro Pérez Colina, historiador de Fomento, enumeró acontecimientos significativos del devenir del territorio durante las diferentes etapas de lucha por la independencia nacional.

Bárbaro Pérez Colina, historiador de Fomento.

“Hoy rendimos tributo a los héroes que cayeron en la contienda y agradecemos a los que, avanzando fusil en mano, desde Manaca Ranzola, labraron el camino de la libertad”, expresó Pérez Colina.

Por su parte, la jurista Lídice Carballo Farfán reafirmó el compromiso de las jóvenes generaciones de cubanos con la preservación de las conquistas de la Revolución. “Resistir es la palabra de orden, sabemos que la única vía posible y justa es el socialismo por el que lucharon el Che y sus compañeros del Frente de Las Villas”, aseguró.

Lídice Carballo Farfán, joven jurista.

Como símbolo de la continuidad histórica del proceso revolucionario, Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, entregó al General Pardo Guerra y a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos un cuadro con la foto que perpetúa un emotivo encuentro de generaciones entre el destacado combatiente y estudiantes del centro espirituano.

Al concluir la ceremonia militar, Pardo Guerra recorrió el sitio histórico de Manaca Ranzola y sostuvo un intercambio con los Consejos de Defensa de la provincia y el municipio, así como con otros combatientes del Frente y con pobladores del lugar.

En ese escenario evocó pasajes de la guerra revolucionaria, las vicisitudes de la invasión a Occidente y el rol del Che en la concreción de la unidad de las fuerzas que operaban en la zona.

De igual forma, reconoció el entusiasmo con que los vecinos de la región recibieron a los combatientes de la Columna 8 en octubre de 1958, relató anécdotas de las operaciones en el centro de la isla, en especial en Fomento, primer municipio liberado en el centro de Cuba, y exhortó a preservar la historia para las nuevas generaciones.





En su recorrido, Pardo intercambió con combatientes de Fomento.

Gavilanes en el itinerario de Pardo Guerra

Hasta la comunidad de Gavilanes -donde se constituyó el Frente de Las Villas el 16 de octubre de 1958- llegó el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, quien acompañado por la máxima dirección del territorio visitó sitios emblemáticos como el museo, el hospital y la escuela del poblado.

El veterano combatiente dialogó con lugareños en torno a la última etapa de lucha revolucionaria en la zona, signada por la presencia del Che y su tropa, así como por el desarrollo actual y las perspectivas de la región en este momento tan complejo de la vida nacional.