Frente de Las Villas: unidad entre los rebeldes (+fotos)

Sesenta y ocho años atrás, Ernesto Guevara y su tropa de 144 hombres llegaban a territorio espirituano como parte de las acciones para derrocar la tiranía

El Museo del Frente de Las Villas está ubicado en el poblado de Gavilanes. (Fotos: Archivo)

Al Comandante Ernesto Che Guevara, paladín de la unidad revolucionaria, se debe en gran medida la creación del Frente de Las Villas, acción que comenzó a gestarse a partir del 16 de octubre de 1958, cuando la Columna No. 8 Ciro Redondo, procedente de la Sierra Maestra, arribó a Planta Cantú, en el macizo montañoso espirituano.

Aquel día comenzaba a escribirse una de las páginas más brillantes de la historia de Cuba, que había tenido sus inicios el 31 de agosto de 1958, cuando partió de El Jíbaro, Sierra Maestra, la columna invasora comandada por el Che, integrada por 144 hombres, y que traía como segundo al mando al Comandante Ramiro Valdés Menéndez.

En predios villareños operaban distintas agrupaciones guerrilleras, desde las genuinamente revolucionarias, pertenecientes al Directorio Revolucionario 13 de Marzo (DR), el Movimiento 26 de Julio y el Partido Socialista Popular (PSP), hasta el llamado Segundo Frente del Escambray, en el que coexistían elementos honestos con una dirección francamente contrarrevolucionaria.

El 26 de octubre, la columna invasora tuvo su bautizo de fuego con el ataque al cuartel de Güinía de Miranda. Al amanecer de aquella jornada, los disparos de las huestes rebeldes despertaron a los habitantes de ese poblado y a los soldados apostados allí; con ese combate se marcaba el comienzo de la cadena de victorias del Guerrillero Heroico en el Frente de Las Villas.

El Comandante Guevara a su llegada al Escambray espirituano logró aglutinar todas las fuerzas para la ofensiva final.

Ante los éxitos de la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra y el empuje rebelde en la zona central de Cuba, liderado por Camilo y el Che, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Constitucional aprobó un plan estratégico para Las Villas, consistente en lanzar una ofensiva desde tres direcciones distintas: Fomento, Cabaiguán y Sancti Spíritus.

Luego de los descalabros sufridos por la tiranía en la referida ofensiva, el Che comenzó a planificar, con la participación de todos los grupos, la contraofensiva rebelde, para lo cual debió sellar la unidad con las fuerzas de las organizaciones que operaban en la zona.

Fue así como, el primero de diciembre, se firmó una declaración de unidad entre las fuerzas del M-26-7 y el DR, conocida con el nombre de Pacto del Pedrero. Ocho días después, el PSP se adhería a esta alianza, y el 12 de diciembre firmaba con el Segundo Frente Nacional del Escambray un nuevo pacto que daba a conocer las bases de un grupo de acuerdos entre las dos fuerzas rebeldes, destinado a la formación de un frente único.

A partir de la derrota de las huestes batistianas, la columna del Che y el resto de las fuerzas revolucionarias iniciaron la contraofensiva que liberó a Fomento el 18 de diciembre. Con esa acción se dio inicio a la Campaña de Las Villas.

La epopeya dio el golpe de gracia a la oprobiosa tiranía, que ante los avances rebeldes en Oriente y la histórica Batalla de Santa Clara se vio obligada a claudicar.

Gavilanes es un sitio de peregrinación habitual para la juventud cubana.

UN MUSEO ENTRE LAS MONTAÑAS

El Museo del Frente de Las Villas está ubicado en el poblado de Gavilanes, en el municipio de Fomento, y fue inaugurado el 16 de octubre de 2003, en conmemoración al aniversario 45 de la fundación del Frente de Las Villas y la llegada del Che a ese poblado.

El inmueble donde está el museo fue una vivienda campesina con paredes de tabla y techo de tejas construidas a inicios del siglo XIX. Sirvió de posta médica para la guerrilla y actualmente recibe a todos los visitantes que hasta Gavilanes llegan en busca de la historia del héroe argentino-cubano.

Para la inauguración, en su frente, se le construyó una escultura de hormigón y acero con forma de gavilán y con la imagen del Che, realizada por el desaparecido artista José Delarra.