Invierno en Cuba será activo y lluvias por encima del promedio

Según los especialistas, el riesgo biometeorológico debe aumentar progresivamente a partir de finales de septiembre

La probabilidad de eventos de frío significativos será elevada en los meses de noviembre a febrero. (Foto: PL)

El venidero invierno 2026-2027 en Cuba se perfila hoy con un comienzo temprano y muy activo, con lluvias por encima de los promedios históricos, informaron fuentes especializadas.

El mismo tendrá alta probabilidad de ocurrencia de eventos fríos muy contrastantes de corta duración, según el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Centro Meteorológico del municipio especial Isla de la Juventud.

La proyección está basada en las perspectivas biometeorológicas para la etapa invernal de Cuba y regiones adyacentes.

Ese comportamiento estaría asociado a la débil estructura del Vórtice Polar Ártico, la formación frecuente de bajas subtropicales o extratropicales cerca del occidente de la mayor de las Antillas.

También incidirá una elevada frecuencia de sistemas frontales y anticiclones continentales influyendo sobre gran parte del territorio nacional.

El evento climatológico El Niño pasará de intensidad fuerte a muy fuerte, y alcanzará su pico máximo durante el trimestre octubre-diciembre del año en curso.

Dicho fenómeno vendrá acompañado de anomalías de la temperatura superficial del mar en zonas del océano Pacífico central y oriental superiores a los 3, 5 grados Celsius.

Esta condición -según los expertos de las entidades citadas por el diario Granma- modulará los patrones de la circulación atmosférica y los riesgos climáticos en isla antillana y toda el área geográfica aledaña.

De ahí que se pronostique una elevada probabilidad de que se produzcan eventos de tiempo severo, caracterizados por precipitaciones intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental.

Según los especialistas, el riesgo biometeorológico debe aumentar progresivamente a partir de finales de septiembre.

Este escenario puede provocar la ocurrencia de meteoropatías cardiovasculares, respiratorias y alérgicas, asociadas a los bruscos cambios de tiempo previstos y la presencia de periodos de días consecutivos con temperaturas frías, provocados por la mayor frecuencia de invasiones de masas de aire de origen ártico.

La probabilidad de eventos de frío significativos será elevada en los meses de noviembre a febrero, puntualizó el diario Granma.