¿Cómo El Niño conjura la formación de ciclones en esta temporada?

Se pronostica que el evento meteorológico pudiera disminuir la formación de esos peligrosos organismos tropicales e invertir las condiciones climáticas históricas con notables lluvias para el venidero período seco

Entre noviembre de este año y abril de 2027, existen condiciones más favorables para las lluvias. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

El Evento El Niño Oscilación del Sur (ENOS) —que pudiera ser uno de los más extraordinarios registrados desde que existen estadísticas al respecto en 1950 hasta los días de hoy—, afortunadamente dificulta la formación de ciclones tropicales en el área geográfica del Atlántico.

Según argumentó a Escambray Freddy Ruiz, especialista del Grupo de pronósticos del Centro meteorológico provincial, esta bendición se debe a que “en los niveles altos de la atmósfera se crea un shear o cizalladura, es decir, fuertes corrientes inversas, contrarias a la dirección normal de los vientos a niveles inferiores y eso corta la posibilidad de desarrollo vertical de este fenómeno que, si surge, resulta baja la probabilidad de intensificación”.

El experto agregó que “los vientos deben ser débiles para que se desarrolle el organismo y El Niño crea corrientes muy fuertes, mucho más fuertes de lo normal, opuestas por completo a la dirección de donde debían soplar habitualmente los vientos. Toda nubosidad normal, sin ciclón y con ciclón, tiene una estructura vertical en la atmósfera y esta cizalladura elimina completamente la posibilidad de que la nube se desarrolle”.

¿Esta peculiaridad del ENOS significa que debemos desmovilizarnos en cuanto a la prevención de un posible evento ciclónico?

“No, en lo absoluto. Estos son solo pronósticos. La atmósfera es muy cambiante, y más en los tiempos actuales, cuando existe el cambio climático. Ahora, septiembre es el mes históricamente de mayor actividad ciclónica. El pico de la actividad de una temporada normal ocurre ahora, que es cuando más eventos se forman. Yo no dudo que surja alguno, pero con el evento El Niño intensificándose, pues evidentemente no va a haber muchos ciclones, porque considero que octubre sea muy poco activo”.

El clima mundial se prepara para uno de los eventos El Niño más extraordinarios de los que existen registros hasta hoy. Las últimas previsiones apuntan a que el fenómeno que se está desarrollando en el Pacífico Tropical podría alcanzar una intensidad sin precedentes en la era moderna. Según las más actualizadas estimaciones, este episodio climático pudiera convertirse en el más potente desde el siglo XIX.

Como consecuencia, aquí podrán invertirse las condiciones climáticas históricas: “En relación con las perspectivas climáticas a mediano y largo plazos, como todo pronóstico pueden tener variación, pero todo indica que el ENOS de ahora en el periodo lluvioso disminuirá los totales de lluvia como está sucediendo”.

Por el contrario, se prevé que los incrementará en el periodo seco o poco húmedo: “Esto traerá sus consecuencias a nivel del país y nuestra provincia no se escapa. Por supuesto, los mayores impactos estarán en la región occidental, donde en los meses de invierno deben entrar frentes fríos muy fuertes, no tanto por el descenso de las temperaturas, sino por la actividad severa de tormentas, con fuertes vientos, granizos, tornados, penetraciones del mar, etcétera”.

Para la provincia, agregó el experto, solo deben sentirse los incrementos de precipitaciones pues El Niño pudiera invertir el régimen de lluvias: “Se está previendo un septiembre, que todavía es del periodo húmedo, con lluvias por debajo de la norma, como las han tenido todos estos meses pasados y también pudieran quedar ligeramente por debajo de los valores normales en octubre”.

Sin embargo, agregó Freddy, ya a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril próximos, las condiciones del tiempo deben ser lluviosas porque este fenómeno modificaría los patrones de lluvia y sequía en distintas regiones del planeta y podría contribuir a que 2027 se convierta en el año más cálido jamás registrado, todo ello con notables impactos en la economía y la sociedad.

Estos pronósticos resultan de gran interés para las planificaciones agrícolas y de actividades al aire libre porque los frentes fríos podrán traer cambios severos, con abundante lluvia que afectaría las rutinas habituales.

El evento El Niño forma parte del ciclo natural y se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico se calientan de forma persistente. Los efectos ya empiezan a observarse en algunas regiones con el establecimiento de zonas de sequía en varias áreas del planeta, incluida Cuba.