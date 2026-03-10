Irán alerta que no permitirá que se exporte petróleo de la región a EEUU

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, estimó que los «esfuerzos» de Washington y Tel Aviv por reducir y controlar los precios del petróleo y del gas serán temporales e ineficaces.

Como parte de su contraofensiva ante los constantes ataques de Israel y Estados Unidos, Irán advirtió este martes que no permitirá “la exportación de un solo litro de petróleo de la región” al país norteamericano ni a “sus socios”.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica, ante las continuas agresiones del ejército estadounidense y el régimen sionista contra el pueblo iraní y sus infraestructuras de servicios, no permiten la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y a sus socios hasta nuevo aviso”, aseguró el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Sardar Naeini.

El vocero estimó, que los “esfuerzos” de Washington y Tel Aviv por reducir y controlar los precios del petróleo y del gas serán temporales e ineficaces», puesto que “el comercio en tiempos de guerra depende de las condiciones de seguridad”.

Tras anunciar el control del estrecho de Ormuz por parte de Irán, los precios del petróleo se dispararon superando los 110 dólares el barril, aunque experimentaron un ligero retroceso, luego de que Donald Trump, declarara que su Gobierno podría levantar «ciertas sanciones” para reducir los precios del crudo, sin precisar a cuáles afectará la medida ni por cuánto tiempo.

Según el mandatario estadounidense los precios del petróleo fueron “inflados artificialmente”, tras los ataques conjuntos con Israel contra Irán, que definió como “una excursión muy positiva”. No obstante, Trump admitió que sabía que su decisión afectaría los mercados.

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra la capital y otras ciudades de Irán, cobrando la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares.

En respuesta, Teherán ha lanzado varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.