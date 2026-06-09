Pentágono incluye a gigantes tecnológicos chinos en su lista negra

Con esta medida, las firmas pierden la posibilidad de optar a contratos de defensa estadounidenses y podrían enfrentar dificultades para acceder a los mercados de capitales de ese país

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Estados Unidos ha incluido a los gigantes Alibaba, Baidu y la automotriz BYD en su lista negra de empresas que supuestamente colaboran con el Ejército de Liberación Popular de China.

El Departamento de Guerra incluyó a estas y otras compañías del gigante asiático en una actualización publicada el lunes en virtud de la Sección 1260H de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Con esta medida, las firmas pierden la posibilidad de optar a contratos de defensa estadounidenses y podrían enfrentar dificultades para acceder a los mercados de capitales de ese país.

El Pentágono acusó a las empresas de apoyar el desarrollo militar de Pekín mediante sus vínculos con la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. En febrero, Washington había publicado una lista ampliada similar, pero la retiró sin explicación alguna ante la proximidad del viaje del presidente Donald Trump a China.

Reacción de China

Por su parte, la Embajada china en EE.UU. tachó la actualización de «discriminatoria» y acusó a Washington de «exagerar» el concepto de seguridad nacional. «Las empresas chinas que hacen negocios en el extranjero respetan estrictamente las leyes y regulaciones de los países donde operan», aseveró un portavoz.

Alibaba, Baidu y BYD se han consolidado como las marcas más destacadas de China al liderar sus respectivos sectores: el comercio electrónico, los motores de búsqueda y los vehículos eléctricos. La lista también incluye al gigante biotecnológico WuXi AppTec, al fabricante de tecnología lidar RoboSense Technology y a Unitree, líder en robótica humanoide.