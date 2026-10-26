Irán: Pezeshkian respalda acuerdos para fortalecer la unidad islámica

El presidente iraní destacó la importancia de ampliar la cooperación entre los países islámicos y aprovechar sus capacidades comunes para promover la justicia y el desarrollo

Las naciones islámicas, mediante el aprovechamiento de sus capacidades compartidas, pueden ofrecer al mundo un modelo de justicia y desarrollo, afirmó Pezeshkian. (Foto: PL)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este lunes que su país respalda cualquier entendimiento que contribuya a fortalecer la unidad entre las naciones islámicas, así como la seguridad y el desarrollo regionales.

Según un comunicado de la Presidencia iraní, el mandatario expresó esa posición durante una reunión en Teherán con altos funcionarios de Arabia Saudita, Pakistán y Türkiye.

Pezeshkian destacó la importancia de ampliar la cooperación entre los países islámicos y aprovechar sus capacidades comunes para promover la justicia y el desarrollo.

Las naciones islámicas, mediante el aprovechamiento de sus capacidades compartidas, pueden ofrecer al mundo un modelo de justicia y desarrollo, afirmó el jefe de Estado, quien reiteró el apoyo de Teherán a cualquier acuerdo que favorezca la unidad.

Asimismo, señaló que Irán mantiene la voluntad de profundizar la cooperación regional y respalda las iniciativas dirigidas a resolver las diferencias entre los países islámicos y aprovechar su potencial común.

Las declaraciones se producen en medio de esfuerzos diplomáticos para impulsar el diálogo y la cooperación entre países de la región.