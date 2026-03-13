Irán sopesa abrir nuevos frentes

Teherán considera la apertura de «otros frentes» para el caso de que la guerra siga

Misil iraní. (Foto: Internet)

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Mousavi, amenazó este jueves con atacar los campos gasíferos israelíes de Leviatán y Karish.

En su cuenta de X, Mousavi citó un tuit previo del líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, quien manifestó que Teherán considera la apertura de «otros frentes» para el caso de que la guerra siga. «Su orden ha sido escuchada», escribió el comandante.

«Los campos de Leviatán y Karish están dentro de nuestro alcance, junto con docenas de otros nuevos objetivos», agregó, advirtiendo que «con cada nuevo error del enemigo, se abrirán nuevos frentes».

Jameneí aseveró esta jornada que «se ha estudiado abrir otros frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable». «Su activación se llevará a cabo si la situación de guerra persiste y en función de los intereses», señaló.