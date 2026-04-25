Tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca obliga a apresurada evacuación de Trump

La evacuación se produjo poco después de las 20:30 (hora del Este), inmediatamente después de lo que parecieron ser fuertes estruendos, lo que provocó el pánico y la dispersión apresuradas de quienes estaban en el salón de banquetes del hotel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado apresuradamente por el Servicio Secreto de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse varios disparos.

El evento anual, al que asistía Trump por primera vez como mandatario, llegó precedido de un gran despliegue mediático y todo indicaba que él sería el protagonista de la noche en el lujoso hotel Washington Hilton, en esta capital.

La evacuación se produjo poco después de las 20:30 (hora del Este), inmediatamente después de lo que parecieron ser fuertes estruendos, lo que provocó el pánico y la dispersión apresuradas de quienes estaban en el salón de banquetes del hotel.

Trump y su esposa, Melania, fueron escoltados fuera de la instalación mientras agentes de seguridad ocuparon el área y se abrían paso entre las mesas.

Agentes del Servicio Secreto y militares fuertemente armados se desplegaron de inmediato. (Fotos: PL)

Imágenes difundidas aquí mostraron a militares fuertemente armados sobre el escenario y a los invitados que trataban de cubrirse lanzándose al suelo en los primeros momentos.

También fueron evacuados el vicepresidente J. D. Vance y algunos miembros del gabinete que participaban en la cena.

La noticia circuló de inmediato en las televisoras y redes sociales. El presidente está a salvo.

«Menuda noche la que hemos vivido en Washington D. C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han hecho un trabajo fantástico. Han actuado con rapidez y valentía. El autor de los disparos ha sido detenido», escribió Trump en su red Truth Social.

Pero CBS News reportó que el tirador que abrió fuego en el exterior del recinto donde se celebraba la cena fue abatido.

Cancelan la cena

La Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue cancelada en la noche de este sábado tras un tiroteo en los exteriores del edificio donde se celebraba el evento.

Un hombre armado abrió fuego en el área del lujoso hotel Washington Hilton, de Washington, donde Trump, su esposa Melania, y varios miembros de su gabinete asistían a la cena que se realiza con carácter anual.

Weijia Jiang, presidenta de la Asociación, informó que todos resultaron ilesos y que más adelante el mandatario ofrecería una conferencia de prensa.

«Eso no es una broma», comentó Jiang poco después de que la escena festiva se transformara en una de pánico.

Dijo que el presidente Trump deseaba continuar con la cena, pero que debía acatar los protocolos de seguridad. «El periodismo es un servicio público, porque cuando surge una emergencia, corremos hacia la crisis, no nos alejamos de ella», afirmó al señalar que «en una noche en la que reflexionamos sobre las libertades de la Primera Enmienda, debemos considerar también cuán frágiles son».