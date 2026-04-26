El autor del tiroteo en la cena de Trump planeaba «una tragedia nacional»

De acuerdo con un comunicado, el atacante «subestimó» las habilidades de protección en el evento, por lo que fracasó en sus aspiraciones.

Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California, fue identificado como el presunto atacante. (Foto: Internet)

El subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, Matthew Quinn, afirmó que el sospechoso del tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca intentó generar «una tragedia nacional«, pero fue detenido «al primer contacto».

De acuerdo con un comunicado, el atacante «subestimó» las habilidades de protección en el evento, por lo que fracasó en sus aspiraciones. «Esta noche, un cobarde intentó crear una tragedia nacional», declaró Quinn. «Subestimó las capacidades de protección del Servicio Secreto de Estados Unidos y fue detenido al primer contacto«, añadió.

Ante ello, el alto cargo sostuvo que «quedó en evidencia la fortaleza» del esquema de seguridad en capas y agradeció a agentes del Servicio Secreto y a otras fuerzas del orden.

«La fortaleza de nuestra postura de seguridad en capas fue evidente, con una miríada de contramedidas aún por delante. Agradecido por los valientes hombres y mujeres del Servicio Secreto y por nuestros valiosos socios de las fuerzas del orden», aseveró.

Altercado en la Cena de Corresponsales

El presidente Donald Trump, junto con la primera dama y los miembros del gabinete, fue evacuado rápidamente este sábado de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el hotel Hilton en Washington, luego de que se reportaran varios disparos.

En su cuenta de Truth Social, Trump comentó el suceso, elogiando la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden, confirmando que el tirador había sido detenido. Al sospechoso lo desvistieron e inmovilizaron en el suelo, según muestran las fotografías tomadas en el recinto.

Fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California (EE.UU.), apuntaron dos agentes citados por AP. Funcionarios señalaron que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar de las autoridades.

La Policía indicó que el presunto agresor fue interceptado en un control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel y que llevaba varias armas, una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. Según las autoridades, el hombre intercambió disparos con agentes del orden y luego fue reducido. El organismo afirmó que se cree que actuó solo. Medios informaron que tras su arresto el hombre confesó que su objetivo era atacar a funcionarios de la Administración Trump.

De acuerdo con el reporte, el sospechoso no resultó herido por disparos, pero lo trasladaron a un hospital local. Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas y se encuentra «de buen ánimo», se detalló.

(Con información de Rusia Today)