Irán y EEUU intercambian condiciones para retomar negociaciones

Estados Unidos presentó cinco exigencias consideradas “esenciales” para iniciar un nuevo proceso negociador con Irán

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense o iraní emitió declaraciones oficiales sobre la información publicada por Fars. (Foto: PL)

Medios de prensa iraníes divulgaron hoy que Washington y Teherán intercambiaron una serie de condiciones preliminares para reanudar las negociaciones bilaterales, en medio del frágil alto el fuego vigente desde abril.

De acuerdo con la agencia semioficial Fars, Estados Unidos presentó cinco exigencias consideradas “esenciales” para iniciar un nuevo proceso negociador con Irán.

Entre las condiciones mencionadas figuran la transferencia a territorio estadounidense de 400 kilogramos de uranio enriquecido iraní, la suspensión de actividades en todas las instalaciones nucleares de Irán excepto una, y la negativa a liberar activos iraníes congelados o pagar compensaciones económicas a Teherán.

La propuesta estadounidense también vincularía el avance de las conversaciones al mantenimiento de un alto el fuego en todos los frentes regionales.

Según el propio reporte, Irán respondió planteando como requisitos el levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de activos bloqueados, el pago de reparaciones de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Teherán también exigió el cese definitivo de las hostilidades en los distintos escenarios regionales, incluido Líbano.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense o iraní emitió declaraciones oficiales sobre la información publicada por Fars.

Las tensiones entre ambos países aumentaron tras la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, conflicto que dejó miles de muertos y provocó ataques contra instalaciones militares y objetivos estratégicos en la región.

Posteriormente, Washington impuso un bloqueo a puertos iraníes, incluidos los ubicados en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para el comercio energético mundial.

En respuesta, Irán restringió parcialmente el tráfico marítimo en la zona, en medio de temores de una reanudación del conflicto y de un impacto prolongado sobre los mercados internacionales de energía y la inflación global.