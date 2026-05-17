100 murales por Fidel Castro en Argentina

La idea de pintar 100 murales con la imagen de Fidel es “poner en valor y recuperar la identidad y los sueños, y lo que nos enseñó el Comandante en Jefe,

Los murales están hechos con el apoyo de la comunidad. (Foto: PL)

Como parte de la campaña solidaria “Estamos con Cuba” el movimiento cultural y la Federación Juvenil Comunista de Quilmes pintan un mural del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en ocasión del Centenario de su Natalicio.

Ese es uno de los 100 que el Partido Comunista de Argentina (PCA) con el apoyo de otras organizaciones populares y barriales proyectan pintar en Argentina, siendo esté en Quilmes, provincia de Buenos Aires, el primero.

David Esteban, secretario político del PCA en esa ciudad al sur de la capital Buenos Aires, dijo a Prensa Latina que la idea de pintar 100 murales con la imagen de Fidel es “poner en valor y recuperar la identidad y los sueños, y lo que nos enseñó el Comandante en Jefe, que es la batalla cultural. Darlo en cada frente, en cada momento, en cada lugar”.

Por eso es importante, en estos momentos –señaló- “realizar esta obra cuando la isla, el pueblo cubano, con su gobierno al frente, llevan adelante denodadamente una lucha contra el bloqueo y contra el avance del imperialismo yanqui, que quiere avanzar y eliminar el socialismo, no solamente con el bloqueo, sino con una posible invasión”.

Entonces, desde acá, creemos importante resaltar su imagen y solidarizarnos con todo el pueblo cubano, recalcó Esteban.

El artista ejecutor del mural, Isaac Benapres, militante comunista de Várela y referente de la organización Movimiento Kultural de esa localidad bonaerense, agregó a Prensa Latina que el mural “es de un referente principalmente para los jóvenes que marca un antes y un después; sigue siendo un lugar de búsqueda de un mundo nuevo, Fidel sigue construyendo, sigue vivo en nosotros”.

Por eso –añadió- “es importantísimo que esta batalla cultural que estamos dando esté su figura, que representa a miles y millones de personas en el mundo y especialmente a nosotros los latinoamericanos, que lo consideramos como nuestro padre también”, opinó el pintor quien confesó sentir “mucho orgullo poder realizar un mural de nuestro querido Fidel”.

Es fundamental también recalcar –acotó- que los murales están hechos con el apoyo de la comunidad, “no hay persona de la academia o un artista específico que los realice, sino que es en conjunto, colectivamente, como le gustaba a Fidel”.

Más de medio centenar de organizaciones impulsan en Argentina la campaña “Estamos con Cuba” para recaudar fondos destinados a adquirir equipamiento de energía solar para enviar a la isla. A la par, se lleva a cabo un programa de actividades para celebrar el centenario de Fidel que se cumplirá el 13 de agosto.