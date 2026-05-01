Irán presenta a Pakistán nueva propuesta para reactivar negociaciones con EEUU

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el contenido de la propuesta, aunque fuentes indican que forma parte de los esfuerzos diplomáticos para retomar el diálogo

El 11 de abril, Pakistán acogió una ronda de negociaciones que concluyó sin acuerdo. (Foto: PL)

Irán presentó este viernes a Pakistán una nueva propuesta destinada a reactivar las negociaciones con Estados Unidos, en un intento por alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en curso.

Según reportes de la agencia oficial iraní IRNA, Teherán entregó el borrador final del marco de negociación a Islamabad, en su condición de mediador entre ambas partes.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el contenido de la propuesta, aunque fuentes indican que forma parte de los esfuerzos diplomáticos para retomar el diálogo tras el estancamiento de las conversaciones anteriores.

La semana pasada, Irán ya había transmitido a Pakistán un conjunto de condiciones para un eventual acuerdo, con el objetivo de que fueran trasladadas a Washington.

Informaciones previas señalan que Teherán estaría dispuesto a negociar el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque condiciona el debate sobre su programa nuclear al establecimiento previo de un alto el fuego permanente.

De acuerdo con reportes, esta postura no fue aceptada por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que ha dificultado los avances en las conversaciones.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, dejó más de tres mil muertos antes de que ambas partes anunciaran un alto el fuego el 8 de abril.

Posteriormente, el 11 de abril, Pakistán acogió una ronda de negociaciones que concluyó sin acuerdo, aunque la tregua fue prorrogada a solicitud de Islamabad, en un intento por mantener abiertas las vías diplomáticas.