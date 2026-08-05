Espirituano Jorge Hodelín ganó oro en salto largo de Santo Domingo 2026 (+fotos)

Jorge Hodelin ganó inobjetablemente el salto de longitud de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

El espirituano saltó 8.23 metros. (Fotos: JIT)

El joven espirituano Jorge Hodelín saltó en el tercer intento sobre 8.23 metros para alcanzar con autoridad el oro en el salto largo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Su entrenador Miguel Vázquez declaró al sitio JIT que Hodelín se sentía muy bien, «hizo un calentamiento perfecto, siempre arriba de la tabla. Sin embargo, en el primer intento vino el foul, porque cambió el ritmo de carrera que teníamos previsto».

Señaló que habló con él, le dijo que para el segundo tuviera calma. «Acordamos que hiciera un salto para marcar, y así sucedió. Dejó 30 centímetros antes de la tabla, para el 7, 76 metros».

Ya para la tercera ejecución conversaron para que hiciera un salto normal, aunque de todas maneras le precisó que dejara algo de reserva con respecto a la tabla. «Fue entonces que salió el 8.23, y lo mismo ocurrió con el 8.21», afirmó el profesor.

El joven, oriundo de Cabaiguán, vivió intensamente su primera experiencia en lides multidisplinarias de mayores. «Son sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, y se le vio motivado en busca de la medalla de oro», puntualizó el técnico.

El entrenador del muchacho explicó que: «se compitió con aire en contra. Por ejemplo, el 8.23 lo alcanzó con un viento de -1.4; los que tienen esa experiencia, incluso saltadores de alta envergadura, saben de la incomodidad que eso representa».

En relación con lo que viene después para el espirituano, Miguel Vázquez dijo que «en este momento es el quinto del ranking, y estamos enfocados en mantener ese puesto, cosa que aquí logramos».

(Con informaciones de agencias)