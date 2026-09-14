Jornada científica aborda temas vitales para la Gastroenterología en Sancti Spíritus

El servicio de Gastroenterología se distingue por la elevada calidad de las presentaciones médicas. (Foto: Arelys García Acosta/Escambray)

Exposiciones con elevado rigor académico e investigativo en torno a diversas enfermedades digestivas, sus diagnósticos y terapéuticas correspondientes caracterizan las sesiones de la Jornada Científica de Gastroenterología, con sede durante lunes y martes en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, convocada en el contexto de los 48 años de esta especialidad en Sancti Spíritus.

La cita, que permite corroborar el desarrollo alcanzado por la especialidad en esta provincia central de Cuba, detiene la mirada en temas como la microbiota y nutrición, el puente biológico entre los alimentos y la salud humana; así como el manejo de la colecistitis y la pancreatitis, según el programa científico del evento.

La agenda temática incluye, además, la esofagitis eosinofílica en edad pediátrica, la gastritis, el abordaje clínico del cáncer gástrico y tópicos relacionados con la formación docente y el clima del aula, entre otros asuntos.

En su condición de presidenta del comité organizador de la jornada científica, la doctora Kendra Carrazana Román resaltó la trascendencia del evento, signado por el debate de cada uno de los temas a analizar y, en particular, de la presentación de casos.

Carrazana Román aludió, igualmente, a la participación de estudiantes como ponentes en esta cita, auspiciada por la Universidad de Ciencias Médicas, el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud y el Capítulo de Gastroenterología de Sancti Spíritus.