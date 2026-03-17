Jóvenes de Zimbabwe aprecian Expo Centenario de Fidel Castro (+fotos)

La exposición abarca momentos importantes de su liderazgo como la victoria de Playa Girón, primera derrota del imperialismo en América, y la firme postura en tiempos de la denominada Crisis de Octubre

Los jóvenes agradecieron el episodio de historia de la jornada. (Fotos: PL)

Integrantes del Movimiento Foro Panafricano de la Juventud de Zimbabwe apreciaron hoy una muestra de la vida y obra del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, expuesta en la Embajada de la nación caribeña en Harare.

En el año del Centenario del Comandante en Jefe, la exposición abarca momentos importantes de su liderazgo como la victoria de Playa Girón, primera derrota del imperialismo en América, y la firme postura en tiempos de la denominada Crisis de Octubre.

Los jóvenes se interesaron en imágenes del recorrido histórico relacionadas con la visita a Zimbabwe del dirigente cubano durante la VIII Cumbre de los No Alineados, los encuentros con Su santidad Juan Pablo II y el presidente Hugo Chávez, el discurso en la II Declaración de la Habana y la participación en la zafra del pueblo.

Acompañados de la embajadora, Susellys Pérez Mesa, los miembros del Foro Panafricano de la Juventud se detuvieron frente a la demostración de los cercanos vínculos con África, con una síntesis en fotos de contactos de Fidel Castro con líderes de este continente.





Un emotivo intercambio sostuvieron los también estudiantes del Instituto Politécnico de Harare con la jefa de Misión con intereses particulares en torno a la situación actual en la isla caribeña, con énfasis en el recrudecido bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de seis décadas.

Pérez Mesa ejemplificó los efectos del cerco económico, comercial y financiero sobre la vida de los cubanos, en especial sobre la atención médica, la generación de energía eléctrica, el transporte y la imposibilidad de sostener nexos bancarios con el mundo.

Asimismo, resaltó la resistencia del pueblo de la nación caribeña y reiteró la decisión y voluntad de vencer el bloqueo bajo la guía y legado del Comandante en Jefe.

Con anterioridad, la segunda secretaria Zailin Gaulhiac Moraguez realizó una breve presentación de Cuba y acompañó a los integrantes del movimiento juvenil en la muestra junto a la embajadora y el ministro consejero Luis Enrique González.

Los jóvenes agradecieron el episodio de historia de la jornada, instaron a multiplicar el pensamiento revolucionario y enviaron un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo de la mayor de las Antillas.