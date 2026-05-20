Sancti Spíritus se alista para el Congreso Internacional Pedagogía 2027

Más de 2 000 trabajos de profesores y directivos espirituanos serán presentados, a lo largo del mes de mayo, en los eventos municipales que sirven como antesala de la importante cita

Durante el mes de mayo se llevarán a cabo los eventos municipales que sirven como antesala al Congreso Internacional Pedagogía 2027. (Foto: Facebook)

Desde la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus han comenzado ya los preparativos para el Congreso Internacional Pedagogía 2027; para ello, durante el mes de abril tuvieron lugar los eventos a nivel de base en todo el territorio espirituano, donde resultaron seleccionadas más de 2 000 ponencias de directivos y docentes.

“Los trabajos seleccionados se presentarán en eventos a instancia municipal, a lo largo de todo mayo, para determinar quiénes serán los representantes en el evento a nivel provincial que, hasta el momento, se prevé el próximo mes de octubre”, precisó Yumilia Hernández, metodóloga de Actividad Científica en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus.

El trabajo preventivo, la didáctica en los diferentes niveles educativos, el medio ambiente, la educación inclusiva, la informatización y la inteligencia artificial son las principales temáticas que serán abordadas en el magno evento de la pedagogía cubana que tendrá lugar el próximo año.

A esos tópicos se suman el estrecho vínculo de las escuelas con la ciencia, la tecnología y la salud, así como todo lo relativo a los gremios sindicales.