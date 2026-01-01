La Asociación Cultural Yoruba de Cuba publica la Letra del Año para 2026

La ceremonia, donde se reúnen practicantes consagrados de gran experiencia consagrados al culto de Ifá es una de las tradiciones más arraigadas para los creyentes

Un grupo de sacerdotes cubanos de la religión Yoruba dio a conocer en la madrugada de este primero de enero la Letra del Año, algunos consejos para enfrentar el nuevo período que comienza.

A continuación, Cubadebate reproduce la Letra del año 2026