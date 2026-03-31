Líderes ecuménicos del mundo reiteran apoyo solidario a Cuba (+fotos)

La delegación ecuménica internacional de alto nivel que visitó Cuba desde el pasado día 28 de marzo concluyó este martes su agenda en la isla con una conferencia de prensa ofrecida en el Centro de Prensa Internacional, en La Habana

La delegación afirmó marcharse con el compromiso de seguir acompañando al pueblo cubano y a sus iglesias. (Fotos: ACN)

El acompañamiento y la solidaridad de la comunidad creyente alrededor del mundo con Cuba fue ratificado este 31 de marzo por una delegación de líderes ecuménicos internacionales que se encuentran en la isla en una visita pastoral de alto nivel.

En conferencia de prensa, los visitantes ofrecieron a los medios nacionales y extranjeros reunidos en el Centro de Prensa Internacional algunas de las impresiones de este periplo histórico dada la concurrencia al mismo tiempo de tantos secretarios del movimiento ecuménico global, en medio del complejo contexto que vive el país a causa del recrudecimiento del asedio impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

A la dereche el Reverendo Doctor Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CIM).

Sobre esta política de cerco, el Reverendo Doctor Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CIM), comentó que Cuba no representa ninguna amenaza contra país alguno; al contrario, es Washington, a su decir, el que amenaza y mantiene la máxima presión sobre la mayor de las Antillas.

De esta manera, valoró los cuatro días de la visita como muy ilustrativos por la oportunidad de reunirse con representantes del Estado, el Gobierno y autoridades cubanas, así como congregaciones y parte de la comunidad creyente, los cuales reafirmaron que la mayor parte de las limitaciones actuales recaen sobre el bloqueo y las presiones ejercidas por la administración norteamérica.

Señaló que el mundo atraviesa momentos sumamente complejos, caracterizados por las guerras y el total irrespeto a la paz, la soberanía y el derecho de los pueblos y estar aquí es una forma de demostrar que la comunidad de fe a nivel internacional está con Cuba y la petición por el archipiélago y sus habitantes está siempre presente en sus oraciones y corazones.

En respuesta a una pregunta formulada por la Agencia Cubana de Noticias sobre la inclusión de la nación caribeña en la lista de países que según Estados Unidos no respetan la libertad de culto, Pillay afirmó que es desafortunado el uso de las religiones con propósitos que no tienen nada que ver con sus bases fundacionales y aclaró que estás afirmaciones, además de falsas e infundadas, son parte de la narrativa que usa la Casa Blanca para justificar su agresión.

Como cristianos consideramos que cuando una persona sufre es un sufrimiento de todos y lo mismo pasa con los pueblos, por lo que nos sentimos en la responsabilidad de orar con ustedes y por ustedes y hacerle saber al mundo lo que vimos aquí, añadió.

Reverendo Doctor Philip V. Peacock, secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas.

El Reverendo Doctor Philip V. Peacock, secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, remarcó la voluntad de acompañar desde la fe la lucha del pueblo cubano y hacerle saber que no están solos enfrentando las amenazas y agresiones que se le imponen.

Frente a ese escenario, subrayó que el imperialismo norteamericano intenta apagar ese ejemplo de resistencia de los cubanos frente a las adversidades y de llevar solidaridad a otros rincones del mundo, principios que atentan contra su hegemonía e invitan a crear un nuevo mundo de paz, justicia y dignidad para todos.

El Reverendo Reynaldo Ferreira Leâo Neto, secretario general del Consejo Mundial Metodista, elevó sus plegarias por Cuba a la vez que recordó que en medio de las celebraciones de Semana Santa no hay dolor que le sea indiferente a la misericordia de Dios, y así es el deseo de millones alrededor del mundo que interceda por la isla.

Reverendo Reynaldo Ferreira Leâo Neto, secretario general del Consejo Mundial Metodista.

En esa línea, apeló al papel de la iglesia de crear puentes de entendimiento entre las personas, y brindar siempre vías para promover los vínculos y el diálogo para la reconciliación entre los seres.

«Rezamos por el fin del bloqueo y que no ocurra una agresión militar», concluyó.

Los presentes reconocieron la necesidad de afrontar el convulso escenario actual con la voluntad de alcanzar la paz a través del diálogo y la violencia y reconocieron en sus encuentros, la disposición de la parte cubana de hacer prevalecer esos principios.

A la derecha, Obispo Anthony Poggo, secretario general de la Comunión Anglicana.

Al mismo tiempo reafirmaron la disposición de continuar el vínculo estrecho a través del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) para trabajar en función de la solidaridad.

Presentes también los reverendos Jihyun Oh, secretaria general permanente de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA), Michael Blair, secretario general de la Iglesia Unida de Canadá (UCC) y Jimmie R. Hawkins, director para la incidencia de la Oficina de Asuntos Públicos en Washington DC y la Oficina de Naciones Unidas de la PCUSA, así como el Obispo Anthony Poggo, secretario general de la Comunión Anglicana, Dora Arce Valentin, secretaría general de la Asociación de Iglesias Reformadas en América Latina (AIPRAL), y Joel Ortega Dopico, presidente del CIC.