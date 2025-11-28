Papa León XIV llama a la paz durante visita a Türkiye

Su santidad hizo un llamamiento a superar las divisiones pues, “existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión»

El papa León XIV desarrolla en Türkiye su primer viaje apostólico. (Foto: PL)

El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, afirmó este viernes en Türkiye el papa León XIV.

Su santidad peregrinó hasta la ciudad de Iznik, la antigua Nicea, para recordar el Concilio que hace mil 700 años definió la naturaleza divina de Jesucristo y allí habló ante 28 representantes de otras confesiones cristianas de oriente y occidente, en el segundo día de su primer viaje apostólico.

Según recoge Vatican News, León XIV hizo un llamamiento a superar las divisiones pues, “existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión”.

Previamente, durante su paso por Estambul (norte), el Papa reflexionó ante obispos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral sobre las raíces de la fe cristiana, el papel de las pequeñas comunidades y los desafíos teológicos y pastorales del presente, además de evocar el legado bizantino y la riqueza de las Iglesias orientales presentes en Türkiye.

También en Estambul visitó la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, donde agradeció a religiosas, trabajadores y residentes su dedicación y servicio.

La víspera, a su llegada a Ankara, se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, ante quien destacó el papel del país como puente entre culturas, destaca la prensa nacional.