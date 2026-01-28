La ayuda humanitaria a Cuba continúa, afirma presidenta de México

Sheinbaum aludió a las dos vías por las cuales se entrega petróleo a Cuba: una de ellas resulta la ayuda humanitaria y la otra a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos (Pemex) con alguna institución del Gobierno cubano

Yo nunca hablé de si se había suspendido (o) no se había suspendido (el envío a la isla)”, aclaró la mandataria. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy que su país continúa con la ayuda humanitaria a Cuba, asediada por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa, porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Y son decisiones soberanas”, aseveró la jefa del Ejecutivo durante su habitual conferencia de prensa.

Sheinbaum aludió a las dos vías por las cuales se entrega petróleo a la mayor de las Antillas: una de ellas resulta la ayuda humanitaria y la otra a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos (Pemex) con alguna institución del Gobierno cubano.

“Por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex, en términos del contrato, cuándo envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido (o) no se había suspendido (el envío a la isla)”, aclaró la mandataria.

Agregó que “esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico”.

De acuerdo con los más recientes datos, el cerco de Washington contra Cuba causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último, un incremento del 49 por ciento frente al lapso anterior.

Solo en el sector de la salud esa política dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares en un año, mientras el impacto en el ámbito energético superó los 496 millones debido a las restricciones para importar combustibles y piezas de repuesto.

El pasado 29 de octubre, Cuba logró una nueva victoria en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas al obtener 165 votos a favor de la resolución que pide el fin del bloqueo.