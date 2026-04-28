Colaboradores trinitarios en México entregan donativo al Hogar Materno Municipal

A través de WhatsApp, los galenos expresaron su satisfacción por contribuir al bienestar de las madres y recién nacidos que reciben atención en la institución

Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray

Diez colaboradores cubanos en México protagonizaron un hermoso gesto al entregar un donativo al Hogar Materno del municipio de Trinidad, con el propósito de fortalecer la atención de las embarazadas que permanecen en la institución, pilar del sistema de Salud Pública en el territorio.

Entre los insumos de este envío solidario, que proviene de ahorros personales, se incluyen 12 ventiladores, esfigmomanómetros —dos con estetoscopios y uno digital—, termómetros, cintas métricas y lapiceros, que se pondrán inmediatamente a disposición del personal sanitario y de los pacientes.

En videollamada grupal a través de WhatsApp, los profesionales de la Salud expresaron su emoción por contribuir a una estancia más favorable de las gestantes y un mejor seguimiento por parte del personal médico y de enfermería que labora en este centro asistencial.

En videollamada grupal a través de WhatsApp, los profesionales de la Salud expresaron su emoción por contribuir a una estancia más favorable de las gestantes.

Ante las embarazadas y trabajadores del hogar se recibió la valiosa ayuda. “Este aporte solidario reafirma nuestra lealtad hacia el sistema que nos ha formado y nuestra vocación de servicio hacia la vida; constituye, además, un reconocimiento sincero a la labor incansable que ahí se realiza. Reiteramos nuestro respeto y admiración hacia el equipo de profesionales que día a día dedica su esfuerzo en favor de las futuras madres”, manifestó la doctora Silvia Odalys Beovides Hernández desde la hermana nación mexicana.

“A nuestros colegas allí en Trinidad les decimos que vamos a seguir ayudando en todo lo que sea posible; sabemos las carencias a las que hoy se enfrentan y el amor con el que desempeñan su labor”, expresó Mercedes de la Cruz Belcourt, también médico; mientras su compañero Ramón Adael Rivero compartió, igualmente, su mensaje: “Fue un honor brindar este aporte porque estamos conscientes de la difícil situación que atraviesa nuestro pueblo y gestos como este nos unen y comprometen”.

Suscriben este acto de amor y solidaridad el resto de los colaboradores trinitarios, los doctores Anarelys Marín Valmaceda, Lianet Bombino Martín, Mirialys Yanet Santos Armenteros, Omar Rafael De León Roque, Rebeca Cuéllar Castellanos, Yelenys Glisel Pelegrín Lasval y Yusvel Pedroza Rodríguez. En nombre de las pacientes y trabajadores del hogar, la doctora Irlenis Acosta Dalmau, agradeció la ayuda y preocupación permanente de los profesionales que hoy prestan sus servicios en la nación mexicana. “Los insumos donados van a favorecer la estancia de nuestra embarazadas, que muchas tienen una larga estadía en el centro y aseguran una mayor calidad de nuestro trabajo”.