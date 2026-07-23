Promueven actividades veraniegas para los niños en Trinidad

Las iniciativas ofrecen también una nueva perspectiva del lugar donde viven y es una forma de alejar a los infantes de las pantallas de los teléfonos y otros dispositivos

Este programa constituye una alternativa de sano esparcimiento. (Foto: ACN)

Con el fin de promover una recreación sana y acercar a niños y jóvenes a los valores más auténticos de una de las primeras villas fundadas en Cuba, la Empresa Aldaba y la Casa de Cultura Julio Cuevas Díaz, de esta localidad, desarrollan hoy un amplio programa de actividades.

Mairette Lorente Alfaro, integrante del equipo realizador y trabajadora de Aldaba, explicó a la ACN que entre las propuestas más interesantes de la etapa estival sobresalen las peñas de juegos e historias infantiles, todos los miércoles, en el Palacio de Pioneros, y los talleres de artes plásticas, cada jueves, en el Centro de Promoción de la Oficina del Conservador de la ciudad y el Valle de los Ingenios.

Reconocida como Ciudad Creativa, en Artesanía y Artes Populares, y Artesanal del Mundo, Trinidad atesora un rico legado en las labores con la aguja y el barro, por ejemplo, de ahí la pertinencia de iniciativas donde los menores exploran las posibilidades artísticas del trabajo con la tierra.

Mientras, Rosa Aneya Limonta Laporte, directora de la Casa de Cultura, detalló que, además de Soneando y A Son Abierto, entre las actividades preferidas por los diferentes públicos, la institución propone Rondas Infantiles para los más pequeños, otra de las opciones para fomentar el amor por los valores patrimoniales de la otrora villa y las tradiciones culturales.

Limonta Laporte insistió en que este programa constituye una alternativa de sano esparcimiento, en medio de las dificultades que enfrenta actualmente el país, y subrayó la acogida que tiene siempre entre la familia.

Al decir del trinitario Marcos Amaro Hernández, estas iniciativas ofrecen también una nueva perspectiva del lugar donde viven y es una forma de alejar a los infantes de las pantallas de los teléfonos y otros dispositivos.

Fundada en abril de 2012, Aldaba tiene un papel esencial en la promoción y estudio de los atributos de la llamada ciudad museo del Caribe y desde su creación impulsa, a su vez, proyectos enfocados en llevar el arte y la cultura a comunidades alejadas o en situación de vulnerabilidad, varias de ellas localizadas en el afamado Valle de los Ingenios.