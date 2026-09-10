La Enseñanza Técnica y Profesional cubana también forma emprendedores

Con la nueva asignatura que se incluye en el currículo, se abre un camino prometedor: el de jóvenes que no solo saben hacer, sino que también saben emprender

La asesoría en materia de emprendimiento se incluye en el perfil de los estudiantes de la ETP en Cuba. (Fotos: PNUD)

Conscientes de la urgencia de asesorar a los futuros emprendedores cubanos desde su formación, los especialistas de la Educación Técnica y Profesional (ETP) llevan a cabo una transformación de fondo. Desde este curso, las escuelas politécnicas de todo el país imparten oficialmente una nueva asignatura, cuyo nombre sintetiza su propósito: Introducción al emprendimiento innovador y creativo para el desarrollo local con técnicos medios emprendedores.

La experiencia, que durante el pasado año lectivo se implementó de manera experimental en 25 centros politécnicos de siete provincias con la participación de más de 4 600 estudiantes, ha demostrado la pertinencia de incorporar la formación emprendedora al currículo.

De acuerdo con el programa, la asignatura responde a la necesidad de formar técnicos medios con capacidad de generar soluciones innovadoras a problemas reales de sus comunidades y territorios, al integrar los pilares de emprendimiento, innovación y creatividad.

Estas acciones cuentan con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y son acompañadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba, en trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Planificación, el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y los gobiernos territoriales.

Las actividades articulan las experiencias de los proyectos PROFET, Mi Emprendimiento y la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT), en el marco de la Iniciativa de apoyo a emprendimientos privados de impacto económico y social en Cuba (SIEs_Cuba).

La experiencia se implementó de manera experimental en 25 centros politécnicos de siete provincias durante el pasado período lectivo.

PROFET, con presencia en 53 institutos politécnicos de todo el país, apoya desde 2019 el fortalecimiento de las habilidades profesionales de la juventud, de modo que puedan tener mejores oportunidades de acceso al empleo. A ello se suma la estrategia docente-productiva, implementada desde 2023 por el MINED para impulsar el desarrollo socioeconómico local con producciones cooperadas.

Las escuelas politécnicas y de oficios en Cuba contribuyen a formar la fuerza de trabajo calificada del país, al acoger estudiantes entre los 15 y 16 años en 103 especialidades como construcción, informática y servicios de belleza.

Con esta nueva asignatura, se abre un camino prometedor: el de jóvenes que no solo saben hacer, sino que también saben emprender.