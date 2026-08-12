La impronta de Fidel en la Universidad de Sancti Spíritus

En el 2017 fue inaugurada la Cátedra Honorífica para el estudio del pensamiento y obra de Fidel Castro en la casa de altos estudios espirituana con el objetivo de ahondar en el legado del líder histórico de la Revolución

En la universidad espirituana se mantiene vivo el legado de Fidel.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) inauguró en el 2017 la Cátedra Honorífica para el estudio del pensamiento y la obra de Fidel Castro que, en ese momento, se convertía en la tercera de su tipo fundada en Cuba.

Un espacio que, tras casi 10 años ininterrumpidos de labor, ha gestado disímiles trabajos de diploma, tesis de maestría, doctorados y otras investigaciones cuyo tema central recae en el legado del líder histórico de la Revolución cubana.

Precisamente, una de ellas, El pensamiento de Fidel Castro en el proceso de la educación en valores, por su trascendencia e importancia devino asignatura curricular y optativa, según las necesidades en los diferentes planes de estudio de la universidad espirituana.

Asimismo, la cátedra colabora con el Centro Fidel Castro Ruz para la identificación de fotos originales que forman parte de la colección de esa institución; así como otras investigaciones de corte histórico y sociológico.

También, se llevan a cabo actividades relacionadas con la lectura para divulgar obras que profundizan en la vida de Fidel, entre las que destacan: Leer la historia y el Festival Universitario del Libro y la Lectura de la Uniss.

La figura de José Martí y su influencia en el líder histórico de la Revolución Cubana es llevada a modo de conversatorio a diferentes escuelas primarias del territorio por especialistas e investigadores de la cátedra.

Además, los paneles donde miembros de la Asociación de Combatientes de la República de Cuba (ACRC) y otras personas del pueblo espirituano que lo conocieron relatan sus experiencias.

De igual forma, la cátedra mantiene estrechos vínculos de trabajo con otras de su tipo en la provincia y el país; lo que le ha permitido formar parte de investigaciones de gran envergadura a nivel nacional, entre ellas la relativa a las guerras de liberación nacional cubanas, donde Sancti Spíritus tuvo la tarea de abordar el paso de Fidel por el territorio espirituano entre 1959 y 1967.

Sin olvidar, los espacios de diálogo permanente con la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Uniss como fuerza aglutinadora del estudiantado espirituano a través de los diferentes procesos de extensión universitaria en los que se implican.

Pero, sin lugar a dudas, el año de mayor ajetreo para la cátedra ha sido el 2026 por tratarse del año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana y el ochenta aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana, así como otras efemérides de gran trascendencia histórica para el territorio espirituano.

“La vigencia y universalidad del pensamiento de Fidel es permanente, de allí la importancia de utilizar espacios como el nuestro para divulgar la impronta del Comandante en Jefe, rescatar sus valores y acercarlos a los jóvenes”, precisó el máster en Ciencias José Álvarez González, presidente de la Cátedra Honorífica para el estudio del pensamiento y obra de Fidel Castro, de la Universidad de Sancti Spíritus.

Álvarez González aseguró que el reto más importante para los próximos años es continuar estrechando vínculos de trabajo con otras cátedras e instituciones de este tipo en Cuba con el objetivo de acercar, cada vez más, el legado de Fidel a todo el pueblo.