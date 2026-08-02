La NASA descubre algo insólito en Marte: «Nos ha dejado sin aliento»

«Hemos visto muchos paisajes fascinantes a través de los ojos del Curiosity, pero este mar de polígonos nos ha dejado sin aliento», afirmó un experto

En las imágenes captadas por la NASA, estas formas geométricas se extendían en todas direcciones hasta donde la cámara del róver podía alcanzar.

El róver Curiosity de la NASA ha descubierto en el Valle Grande de Marte un vasto campo con la superficie marcada por una textura similar al de un panal de abejas, el más extenso de todos los observados hasta el momento, informó la agencia esta semana.

Estas texturas se conocen como fracturas poligonales. Cada una mide aproximadamente entre 4 y 8 centímetros de diámetro. Con anterioridad se habían observado pequeñas manchas de fracturas en varias ocasiones, pero nunca a una escala como la de este paisaje descubierto en el Valle Grande.

En las imágenes captadas por la NASA, estas formas geométricas se extendían en todas direcciones hasta donde la cámara del róver podía alcanzar.

«Hemos visto muchos paisajes fascinantes a través de los ojos del Curiosity, pero este mar de polígonos nos ha dejado sin aliento […] Hemos medido minuciosamente sus formas y su composición química, y esperamos que los datos nos den pistas sobre cómo se formaron estas formaciones», afirmó el científico responsable del proyecto de la misión, Ashwin Vasavada, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Los científicos suponen que algunas de estas fracturas se formaron como grietas de barro. Sin embargo, la NASA destaca que muchos procesos podrían haber contribuido a su formación, como los ciclos de temperaturas cálidas y frías o la compresión, que expulsaba el agua del sedimento cuando la superficie quedaba enterrada, dado que hace millones de años lagos y arroyos salpicaban las estribaciones inferiores del Monte Sharp en el Marte.