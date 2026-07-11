Academia de Ciencias premia resultados relevantes de 2025

Zonificación bioclimática para la sostenibilidad de la producción agropecuaria en la provincia de Sancti Spíritus es una de las investigaciones premiadas

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Ciento cuatro resultados de alto impacto en diferentes ramas del conocimiento, fueron distinguidos con el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), correspondiente a 2025.

Según trascendió en el acto de entrega, efectuado en el Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez, en la capital, los aportes reconocidos expresan una combinación de ciencia básica, investigación aplicada, innovación tecnológica y social, formación doctoral y desarrollo de productos y soluciones para las prioridades estratégicas de la vida económica y social del país.

Del total de trabajos premiados, ocho pertenecen a la sección de Ciencias Agrarias y de la Pesca, siete a las Ciencias Técnicas, 16 a las Ciencias Naturales y Exactas, 40 a las Ciencias Biomédicas y 33 a las Ciencias Sociales y Humanísticas.

En el primer acápite mencionado, aparecen los titulados Agricultura de conservación en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) irrigado en el municipio Los Palacios, Plaguicidas en agroecosistema de papa (Solanum tuberosum L.): co-presencia de residuos, tasas de disipación y riesgos ecológicos, Eficacia de la Vacuna PORVAC® frente a aislados cubanos y de otros genotipos del virus de la peste porcina clásica y Zonificación bioclimática para la sostenibilidad de la producción agropecuaria en la provincia de Sancti Spíritus.

Con respecto a las Ciencias Técnicas, se incluyen, por ejemplo, Adaptación del hábitat urbano al calentamiento global , Presentación de información de la República de Cuba a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas para demostrar la prolongación natural de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas en el Polígono Oriental 10 y Aportes al análisis dinámico de sistemas fotovoltaicos y la optimización de la calidad de la energía en las redes eléctricas.

Estado ecológico de los pastos marinos en Cuba y su relación con la biodiversidad asociada, La ciencia en la tecnología y los productos NEREA® y el libro Jardines de la Reina, La Esperanza, son algunos de los galardonados en la sección de Ciencias Naturales y Exactas.

Con la mayor cifra de investigaciones premiadas, en Ciencias Biomédicas, destacan Diseño y validación de un índice de pronóstico de muerte por Covid-19, CNEURO-201, potencial agente terapéutico multiblanco para la enfermedad de Alzheimer, Eficacia y seguridad de Biomodulina T en el tratamiento de hipoplasia del timo en niños, Nuevo linaje del virus dengue 3, Eutanasia y suicidio asistido en el marco de la mueva Ley de Salud en Cuba: un análisis de las determinaciones para el final de la vida y el derecho a una muerte digna y Encuesta nacional de Parasitismo Intestinal en niños de uno a catorce años de edad, 2023-2024.

En Ciencias Sociales y Humanísticas, figuran la investigación sobre fecundidad adolescente, tendencias y desafíos para la sociedad cubana, El Observatorio de Cuba sobre igualdad de géneros, la información científica y la generación de datos como contribución a las políticas públicas y Educar con José Martí en la escuela cubana.

Presidida por la doctora Marta Ayala, miembro del Buró Político y directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, las palabras de clausura de la ceremonia estuvieron a cargo del doctor Luis Velázquez Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba.