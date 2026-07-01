Reconoce presidente cubano al CIGB como baluarte de la ciencia cubana

El mandatario destacó la visión de futuro del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al fundar este centro

Destacó también los resultados de esta entidad en el tratamiento de diferentes enfermedades entre ellas la covid. (Foto: Omara García/ ACN)

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) es un baluarte y ejemplo de lo que puede hacer la Revolución cuando pone la ciencia al servicio del pueblo, afirmó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, en el acto por el aniversario 40 de esta institución.

El mandatario destacó la visión de futuro del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al fundar este centro, lo que demostró que una pequeña isla podía resolver sus problemas y desarrollarse con su propio talento, en momentos donde la biotecnología tomaba auge en países con mayores recursos.

Destacó también los resultados de esta entidad en el tratamiento de diferentes enfermedades entre ellas la COVID-19 y las úlceras del pie diabético, la hepatitis B, entre otros padecimientos, así como valoró de meritorias las investigaciones en el campo agropecuario que contribuye a la soberanía alimentaria.

Agregó además que en estos 40 años el CIGB ha convertido las dificultades derivadas del bloqueo estadounidense impuesto a la mayor de las Antillas en peldaños para lograr un mayor crecimiento y servicio al pueblo.

Durante el encuentro el CIGB reconoció al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y a Díaz-Canel por su seguimiento y apoyo a las labores que se realizan desde el centro.

En su intervención, Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político, Heroína del Trabajo y directora general del CIGB, además de resaltar la figura del Comandante en Jefe como máximo impulsor de lo que es hoy esta institución, también reconoció a los fundadores y trabajadores que cada día de estos largos años han aportado a la consolidación de esta empresa de alta tecnología.

Puntualizó que en momentos donde golpean aún más las agresiones imperialistas, este colectivo está aún más comprometido con mejorar la calidad de vida de la población mediante la ciencia y la innovación.

Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político, Heroína del Trabajo y directora general del CIGB.

En la jornada se homenajearon a los pioneros del interferón leucocitario que en la década del 80 fue utilizado para combatir el dengue en el país, asi como ha trabajadores con una trayectoria de trabajo destacada y a instituciones aliadas del CIGB con una labor reconocida.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias Eduardo Pentón Arias fundador y pionero de las investigaciones para el interferón, señaló que más importante que la distinción recibida es el trabajo que cada día se hace de la ciencia para el bienestar de las personas.

Al hablar del CIGB, Pentón Arias lo define como parte importante de su vida, al que le debe su crecimiento profesional y al que estará ligado siempre.

También fue reconocido Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, que por muchos años estuvo vinculado con el centro como jefe de laboratorio, vicedirector, presidente del Grupo BioCubaFarma y ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

La Central de Trabajadores de Cuba, a propuesta del Sindicato Nacional Trabajadores de la Salud y BioCubaFarma distinguió al CIGB con el Sello 85 Aniversario de la organización por sus resultados relevantes.

La Academia de Ciencias de Cuba distinguió a investigadores de otras latitudes que cuentan con una hoja de ruta destacada dentro del campo científico.

El 1 de julio de 1986, el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz fundaba el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el cual ha mantenido vivo durante estas cuatro décadas el llamado del líder histórico de la Revolución a ser una entidad que ponga en alto la ciencia cubana.

Participaron en el encuentro Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, otros dirigentes del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, la dirección de BioCubaFarma, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y organismos vinculados con el CIGB, entre otros.