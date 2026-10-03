Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia están en el corazón de la FMC

Estos centros se han convertido en espacios seguros para el diálogo, la reflexión, el aprendizaje, la orientación y la recreación de las mujeres y la familia cubana

Estos centros se han convertido en espacios seguros para el diálogo, la reflexión, el aprendizaje, la orientación y la recreación de las mujeres y toda la familia.

En el 2026 las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia arriban a sus 36 años de servicio ininterrumpidos, casi cuatro décadas dedicadas a elevar la calidad de los programas y acciones que lleva a cabo la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para combatir y modificar conductas estereotipadas en mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes.

Estos centros se han convertido en espacios seguros para el diálogo, la reflexión, el aprendizaje, la orientación y la recreación de las mujeres y también de toda la familia cubana.

A propósito de ello, Liannys Pérez Bermúdez, secretaria general de la FMC en Sancti Spíritus, precisó: «Con motivo de este aniversario estamos inmersos en la realización de cursos enfocados en la belleza, cuidado personal y cocina para jóvenes y adolescentes, que han tenido gran acogida y tributan a que esos muchachos se sumen al desarrollo de sus comunidades a través de lo aprendido».

Sancti Spíritus cuenta con un total de ocho casas distribuidas en todos los municipios del territorio, las cuales cuentan, además, con 14 extensiones en diversos consejos populares para así garantizar un mayor alcance.

Precisamente, son estas extensiones las que han permitido el acceso a comunidades lejanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Desde el pasado 25 de septiembre y hasta el próximo 25 de noviembre se estarán llevando a cabo actividades centradas en la protección de las féminas que sufren violencia doméstica para apoyarlas ante estas situaciones y educar a las mujeres en cómo prevenirlas.

«Con estos encuentros queremos llegar hasta centros laborales de amplia plantilla que nos permitan acceder a mayor número de mujeres, entre ellos destacan Azumat y Tabacuba, empresas a las que estaremos acercándonos esta misma semana», aseguró Liannys Pérez Bermúdez.

Además, precisó que este año la Federación de Mujeres Cubanas en Sancti Spíritus se ha propuesto ampliar las extensiones de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia para estar más cerca de quienes lo necesitan en esas comunidades de difícil acceso.

También, a estas jornadas de trabajo y celebración para las federadas espirituanas se ha sumado la Cátedra Honorífica de la Mujer Isabel María de Valdivia, de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, que lleva casi tres décadas inmersa en proyectos de este tipo con el propósito de contribuir a empoderar a las espirituanas.