Familia de barrio (+fotos)

Los integrantes de un hogar cabaiguanense se destacan por su aporte a la comunidad y la disposición a cumplir cualquier tarea como miembros de los Comités de Defensa de la Revolución

Mercedes con su hijo y uno de sus nietos durante los preparativos para el acto provincial por el aniversario 66 de los CDR. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Mercedes Ramírez y Froilán Piñeira han formado una familia honesta y trabajadora. Humildes y agradecidos con la Revolución y con la vida, comparten lo que tienen y extienden la mano a quien lo necesite.

De su modesto hogar en la comunidad rural Noel Sancho, del municipio de Cabaiguán, sale lo mismo una donación de sangre para salvar una vida que una taza de café para levantarle el ánimo a un vecino.

“Nosotros estamos en todo lo que haga falta —comenta con orgullo Mercedes—. Lo importante es ayudar y guapear por mejorar las cosas”.

Mercedes y Froilán son miembros del secretariado municipal de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y ella, delegada de la circunscripción. Pero esta mujer campesina exhibe también con dignidad el título de ama de casa.

“Me he dedicado a la familia, a mi esposo, a mi hijo y ahora a mis nietos, aunque con mis responsabilidades siempre tengo alguna tarea que cumplir fuera de la casa”.

«Nosotros estamos donde haga falta para resolver cualquier problema», afirma orgullosa Mercedes para referirse a su familia.

Su hijo es liniero de la Empresa Eléctrica y en los tiempos que corren el trabajo no le falta. Le ha tocado, incluso, salir de la provincia y se va con la tranquilidad de que sus hijos quedan a buen resguardo con los abuelos.

“Eso es lo que nos toca, ayudar en la crianza de los nietos para que se formen como gente de bien”, comenta Mercedes.

Escambray conoció la historia de esta familia durante la celebración provincial por el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución y no fue difícil constatar su valía.

Aunque estaban presentes como invitados para la conmemoración, Mercedes y su hijo no pararon de trabajar en la organización del acto, de un lado para otro, con el propósito de que todo saliera bien.

Mercedes recibió la condición de Vanguardia Nacional que le fue otorgada a su zona.

“Así son ellos siempre. No se están quietos y cuando vas a pedirles algo ya lo hicieron o lo están haciendo. La verdad, son una familia digna de reconocer. Por eso elevamos a la provincia la propuesta de que se les entregara el Premio del Barrio”, asegura Dunieska López Barrios, coordinadora municipal de los CDR en Cabaiguán.

Familias como la de Mercedes y Froilán hacen que la vida en esta isla sea un poco mejor con actos sencillos.

Y es que cuando hablamos de los CDR no nos referimos sencillamente a una organización más; se trata del barrio, de la gente y sus valores; se habla de Cuba.