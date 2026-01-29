Las Tunas deja a Villa Clara en el camino y accede a semifinales de la pelota cubana

Los Leñadores, campeones de las dos últimas ediciones del torneo nacional, defendieron su trono ante un sorprendente equipo que los obligó a emplear todo su arsenal para poder derrotarlo

Las Tunas sacó su estirpe y doblegó este jueves 9-7 a Villa Clara para acceder a las semifinales del campeonato cubano de béisbol, en un play off que se extendió a siete desafíos.

Los Leñadores, campeones de las dos últimas ediciones del torneo nacional, se atrincheraron en el Bosque Encantado del Julio Antonio Mella y defendieron su trono ante un sorprendente equipo que los obligó a emplear todo su arsenal para poder derrotarlo y dejar definidos los pareos de la próxima instancia.

A partir del domingo los tuneros se enfrentarán a los Cazadores de Artemisa y los Cocodrilos de Matanzas a los Industriales de La Habana, en duelos pactados al mejor de siete desafíos en busca de los dos equipos finalistas.

Con respecto al partido de este jueves, los Leopardos silenciaron los graderíos en el primer capítulo, cuando Cristian Moré, con un compañero en base, le desapareció la esférica al abridor Rubén Rodríguez, pero solo unos minutos después los locales se sublevaron y tomaron el mando del partido.

Un racimo de seis anotaciones fabricaron los bicampeones ante Osdani Rodríguez, al combinar un error con un pelotazo y cinco imparables, entre ellos un sencillo impulsador de Luis Antonio Pérez y un cuadrangular con dos a bordo de Yassel Izaguirre.

Sin embargo, los naranjas no entregaron bandera, sacaron de la lomita al abridor y respondieron con un trío de anotaciones, la última empujada por doblete de Luis Darío Machado a la cuenta del rescatista Rodolfo Díaz.

Después de cometer una pifia en la segunda entrada que propició la séptima de los anfitriones, y de presentar problemas con el corrido de las bases, los también llamados Azucareros marcaron otra en la sexta por hit remolcador de Osmán Carucho y empataron en el séptimo por bambinazo de Cristian Rodríguez.

Heridos en su orgullo, los tuneros acabaron con esa historia tensa en el octavo apartado, cuando Yunieski Larduet disparó un doble que trajo la ventaja definitiva y Yudier Rondón empujó otra con un inatrapable, todo ante el derrotado Omar David Pérez, quien había mantenido las hachas en silencio desde el segundo inning.

Alberto Pablo Civil, que había colgado una argolla en el octavo, sacó los últimos tres outs y se anotó el importante triunfo, que mantiene a los suyos en la pelea por defender su corona.