Candidato presidencial peruano contra exclusiones en política exterior

Roberto Sánchez respondió preguntas sobre lo que haría de acceder al balotaje ante la neoliberal Keiko Fujimori, el 7 de junio, y ser elegido Presidente

Roberto Sánchez aseguró que en el contexto latinoamericano propiciaría la participación de Perú en el Mercosur y también en los BRICS.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se pronunció este jueves por una política exterior sin exclusiones ni vetos a países de orientación diferente y con respeto a la soberanía y la independencia de cada nación.

En una conferencia a la que fue invitado por la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (APEP), respondió preguntas sobre lo que haría de acceder al balotaje ante la neoliberal Keiko Fujimori, el 7 de junio, y ser elegido Presidente.

Señaló que las relaciones exteriores deberían evitar el uso frecuente de declarar persona no grata en una política que llamó “contigo sí, contigo no”, aparente alusión a los problemas que ha tenido el gobierno en sus relaciones con naciones latinoamericanas.

“Aquí nadie se arrodilla, (el trato es) de igual a igual”, manifestó el candidato al referirse al comercio internacional peruano.

Requirió también equidad en ese terreno y destacó las importancia de las exportaciones peruanas, tema con el que está familiarizado porque fue ministro de Comercio Exterior del breve gobierno del maestro rural Pedro Castillo.

Preguntado sobre las relaciones con China y Estados Unidos, respondió que es muy importante en su perspectiva de gobierno mantener con esos países una relación amistosa y comercial basada en el mutuo respeto.

“No vamos a levantar vetos (ni aceptar carencia de) reciprocidad en las relaciones comerciales y la política exterior porque creemos que la soberanía es fundamental y le pondremos énfasis en nuestra propuesta de gobierno”, dijo el candidato.

Añadió que China es el primer socio comercial de Perú, lo que se ha evidenciado en el megapuerto de Chancay y refirió que se proyecta otra terminal, la de Corío, en la sureña región de Arequipa, con inversión estadounidense. De otro lado, dijo que en el contexto latinoamericano propiciaría la participación de Perú en el Mercosur y también en los BRICS.

De otro lado, sobre la reciente y polémica compra de aviones de combate F – 16 de Estados Unidos, dio a entender que la operación sería un hecho consumado y criticó que el contrato se haya mantenido en secreto, algo que no se permite en las adquisiciones del Estado, por lo cual deberán responder los responsables.