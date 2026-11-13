Latin Grammy 2026: Rosalía se corona con cinco premios y Edgar Barrera entra en la historia con 30 estatuillas

Luego de Rosalía, los músicos más premiados de la gala fueron, con tres estatuillas cada uno, Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Milo J.

La cantante española fue la más premiada de la gala.

La Academia Latina de la Grabación celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, la gala número 27 de los premios Latin Grammy.

La cantante española Rosalía fue la más premiada de la gala, con cinco Latin Grammy, incluyendo los más importantes de la gala: mejor álbum del año por “Lux (Complete Works)” y mejor canción del año por “La Perla”.

Además, triunfó en las categorías de canción pop, mejor álbum de música alternativa y mejor video musical de formato corto por “Sauvignon Blanc”.

El músico argentino Milo J ganó la categoría de mejor grabación del año por “Niño”.

Luego de Rosalía, los músicos más premiados de la gala fueron, con tres estatuillas cada uno, Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Milo J.

Otros artistas que también fueron reconocidos en la ceremonia fueron Karol G, Xavi Silvana Estrada, Luis Enrique, Grupo Frontera, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Laura Pausini, Camila Fernández, Bizarrap, Alejandro Fernández y Fito Páez, entre otros.

La estrella del tex-mex Bobby Pulido, quien hace menos de dos semanas ganó el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias y que a partir de enero ocupará un asiento en la Cámara de Representantes, ganó el premio Latin Grammy al mejor álbum de música tejana.

El artista más nominado en 2026, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones, recibió el premio a mejor productor del año, con lo que se convirtió en la persona que más ha ganado premios Latin Grammy en la historia, con 30 estatuillas.

La venezolana Sara Schell recibió el premio a compositora del año.

Ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2026