Nominan canción del chileno Víctor Jara al Grammy Latino

La pieza forma parte de la banda sonora de la versión televisiva de la novela de Isabel Allende “La Casa de los Espíritus”, de Amazon Prime

La canción del chileno Víctor Jara “Deja la vida volar”, en voz de Manuel García, está hoy nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Música para Medios Audiovisuales.

La pieza forma parte de la banda sonora de la versión televisiva de la novela de Isabel Allende “La Casa de los Espíritus”, de Amazon Prime.

Ese tema fue estrenado en 1966 e incluido en el primer álbum de estudio como solista titulado Víctor Jara y ahora vuelve a tomar vida de la mano del trovador Manuel García.

La nominación al Grammy coincide con el aniversario 53 del asesinato del cantautor y militante comunista por parte de la dictadura de Augusto Pinochet.

La banda sonora de “La casa de los espíritus” incluye, además de «Deja la vida volar», dos números inéditos de Manuel García: “Blancaluna” e “Himno del pueblo”.

Nacido en 1970 en la norteña región de Arica, Manuel García es un destacado cantautor, poeta y guitarrista chileno y está considerado como uno de los más influyentes trovadores de su generación.

El músico iniciará próximamente en México una gira que comprenderá también a Chile y otros países y que estará dedicada al repertorio del cantante y compositor cubano y fundador de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez.