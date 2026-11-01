Leñadores barren a los Gallos y clavan sus hachas en la cima oriental

Los espirituanos fueron desplazados al sexto puesto de la llave del este de la contienda beisbolera cubana

Los Leñadores de Las Tunas prolongaron este domingo su racha ganadora en la 65 Serie Nacional de Béisbol de Cuba al vencer 6-4 a Sancti Spíritus y completar una barrida que los afianza en la cima oriental.

El conjunto verdirrojo llegó a cinco triunfos consecutivos y 16 en la campaña, con ventaja de juego y medio sobre Santiago de Cuba y Holguín, cuyo compromiso quedó sellado por lluvia.

En el estadio José Antonio Huelga, los visitantes conectaron 13 imparables, incluido el tercer cuadrangular de la temporada de Luis Antonio Pérez, mientras Eldi Velázquez firmó su tercera victoria sin derrotas y Alberto Pablo Civil consiguió su cuarto salvamento.

La jornada oriental también dejó el contundente éxito de Ciego de Ávila, que vapuleó 13-4 a Camagüey con un jonrón de Ernesto Álvarez con las bases llenas y otro de Fernando de la Paz, mientras Granma superó 10-3 a Guantánamo, apoyado en el octavo vuelacercas de Ernesto Pérez.

Los tuneros dominan el apartado con balance de 16-8, seguidos por Santiago de Cuba y Holguín (14-9), Granma (13-11), Ciego de Ávila (12-12), Sancti Spíritus (11-13), Camagüey (9-15) y Guantánamo (6-18).

En el oeste, los Leones de Industriales conservaron el segundo puesto al propinar nocaut de 14-1 a los Cazadores de Artemisa, con protagonismo ofensivo de Yasmani Tomás y Yasiel Santoya, autores de sendos cuadrangulares.

Desde el montículo, Fher Cejas dibujó una sólida apertura de cinco entradas, en las que apenas permitió un indiscutible y mantuvo intacto el marcador rival.

Los Cocodrilos de Matanzas sostuvieron la paridad con los capitalinos al derrotar 8-5 a Mayabeque en un encuentro reducido a ocho episodios por la lluvia, donde Andrys Pérez sacudió un jonrón por los vencedores y Lázaro Martínez respondió con uno con las bases llenas por los Huracanes.

También hubo celebración para los Elefantes de Cienfuegos, que completaron la barrida frente a Villa Clara con nocaut de 12-2 y elevaron a ocho sus victorias sobre ese rival en la presente campaña.

Erisbel Arruebarrena aportó un cuadrangular con los ángulos congestionados y Kevin Hernández se llevó el crédito tras trabajar cinco entradas y un tercio, con dos carreras permitidas.

Pinar del Río continúa al frente de la Zona Occidental con 20 triunfos y cuatro derrotas, mientras Industriales y Matanzas comparten el segundo escalón (14-8), por delante de Cienfuegos (12-12), Mayabeque (11-12), Artemisa (9-15), Villa Clara (8-13) y La Isla (3-19).