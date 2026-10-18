Cepeda, el cuarto con 400 jonrones en campeonatos cubanos de béisbol (+video)

Cepeda pegó su tercer bambinazo de la actual temporada en el séptimo inning con dos corredores en los senderos, pese a que su equipo cayó por 8-11 ante los Tigres de Ciego de Ávila

El espirituano de 28 series nacionales podría concluir su carrera como escolta inmediato del santiaguero Kindelán. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

El legendario jugador espirituano Frederich Cepeda sacudió hoy su jonrón 400 en campeonatos cubanos de béisbol, cuarto que ingresa en ese selecto club liderado por Orestes Kindelán con 487 palos de vuelta entera.

Cepeda pegó su tercer bambinazo de la actual temporada en el séptimo inning con dos corredores en los senderos, pese a que su equipo cayó por 8-11 ante los Tigres de Ciego de Ávila.

De acuerdo con los archivos del estadístico Benigno Daquinta, el llamado Gallo Mayor conectó su primer cuadrangular en series nacionales el 31 de octubre de 1998 en el estadio José Antonio Huelga de Sancti Spiritus frente al lanzador de Industriales Luis Alberto González, en el mismo primer inning.

Llegó a cien vuelacercas en el mismo parque, pero ante Yoalkis Cruz de Las Tunas el 3 de febrero de 2005.

Cepeda firmó su bambinazo 200 como visitador en el estadio Nelson Fernández de San José de Las Lajas el 11 de enero de 2011 ante un picheo del zurdo Yulieski González del entonces equipo de La Habana.

Y volvió a festejar ante su público el 24 de agosto de 2019, cuando largó el palo de vuelta entera 300, ante el pinero Maikel Martínez.

El espirituano de 28 series nacionales podría concluir su carrera como escolta inmediato del santiaguero Kindelán, pues los puestos dos y tres en ese ranking histórico los ocupan Lázaro Junco (405) y Omar Linares (404).

Aunque el Kindelán lidera el escalafón, Junco fue el primero en romper la barrera de los 400 jonrones, al lograrlo el 27 de enero de 1996.

El conocido históricamente como el Tambor Mayor ingresó en el club 400 el 29 de enero de 1997 y el Niño Prodigio de Pinar del Río lo hizo el 10 de febrero de 2002, según los registros de Daquinta.