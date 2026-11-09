Lidis Lamorú: El público espirituano es ya familia (+fotos)

Así expresó la reconocida cantautora al finalizar una de sus presentaciones en el Teatro Principal, donde ofrecerá un concierto más el martes 10 de noviembre en horas de la tarde

Lidis Lamorú Febles volvió a compartir su arte en el Teatro Principal, de Sancti Spíritus. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El ritmo contagioso de La nueva vida de Don Lagartijo, el reptil que dejó atrás hábitos pocos saludables, también por los efectos del amor, fue uno de los tantos momentos que puso de pie al Teatro Principal. Y es que Lidis Lamorú Febles para lograrlo no necesita de mucho. Le sobran carisma y el don para contagiar a menores de edad y adultos.

“El público espirituano es ya familia”, expresó desde que entró en el coloso germinado cerca del Yayabo.

No resultó su primera vez en esta tierra y, mucho menos, sin ser la única protagonista sobre el escenario. Integrantes de cuatro unidades artísticas infantiles de la ciudad del Yayabo volvieron aceptar su invitación: La Colmenita Dueños de la felicidad, Haciendo futuro, Los yayaberitos y Andarte lucieron tan grandes como la invitada de lujo.

“Son grupos con artistas de diferentes edades. Han cultivado mi obra musical de una manera auténtica, siempre muy sui generis cuando de proyección hablamos. Por tanto, si llegábamos a Sancti Spíritus tenían que estar”.

Cuatro unidades artísticas infantiles de la ciudad espirituana acompañaron a la cantautora.

Tampoco podía ser diferente, porque su presencia en predios yayaberos formó parte de su gira nacional por cumplir 33 años de vida artística. Su arte forma parte ya de la banda sonora de diferentes generaciones de cubanos.

“Un periplo muy diferente —insistió Lamorú Febles—. Lo auspicia el proyecto de desarrollo local Transnube. Resulta muy novedoso y tiene que ver con todos los cambios y transformaciones que vivimos en el país. Respaldan todas las acciones comerciales relacionadas con mi imagen y la de los dibujos animados de mis canciones tanto en pomos, libretas…

“Me celebran un cumpleaños a nivel de país tan lindo y, en condiciones distintas, adversas, pero que no podemos bajar los brazos. Estoy feliz. Siento que la música tiene un puente de unión genial. Percibo que he sembrado semillas y hoy recojo esa cosecha.

“Además, estoy muy agradecida con el Ministerio de Educación, ya que en el tercer perfeccionamiento ha tenido en cuenta mi obra musical. En el texto de Lengua Española de sexto grado se encuentra Don Lagartijo y, el de primer grado, la muñequita Violeta. Es un verdadero disfrute”.

La gira nacional por los 33 años de vida artística de Lidis Lamorú la auspicia el proyecto de desarrollo local Transnube.

Alegría que esparció en cada presentación en el “Principal” espirituano, donde se escucharon melodías muy conocidas, pero con versiones no disfrutadas aquí como estrenos.

“Compartí A contratiempo, El cofrecito de canciones, La muñequita Violeta, que, aunque pertenece al primer disco, casi nunca se canta. Y, sin dudas, hubo sorpresas con los proyectos espirituanos, quienes cantaron, bailaron… todos fuimos felices. Realmente vivimos momentos muy lindos”.

De ahí que no sorprendieron las ovaciones, carcajadas, vítores, aplausos. Desde el minuto uno del espectáculo se hizo justicia a su nombre: Por una sonrisa.

Confesó la autora de Vamos a jugar que disfruta siempre hacer una parada en Sancti Spíritus.

Después de un 2026 con tantos alegrones, ¿qué sigue en la ruta de Lidis Lamorú?

“Ya trabajamos en un disco precioso. Pretendo que me acompañen algunas compañías que, como aquí, han estado presentes a mi paso por las provincias, incluso, estarán las cantorías. Han tenido en consideración mi quehacer artístico. Poseen calidad musical y merecen la oportunidad. Así me doy un poquito de fresco al corazón, porque niños y niñas de más de una generación cantan mi música. Y lo otro, es la culminación y presentación del documental por estos 33 años. La Agencia Cubana de Noticias (ACN) está en función de eso. Va desde mi niñez hasta algunos de los espectáculos de este periplo”.