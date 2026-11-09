Primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus dialogará con el pueblo a Micrófono Abierto

El programa radial se transmitirá en vivo por Radio Sancti Spíritus a partir del 25 de noviembre los miércoles alternos

Un espacio para el diálogo directo con los espirituanos en torno a la implementación de las transformaciones económicas y sociales en el territorio y a los más acuciantes problemas de la cotidianeidad: así definen sus realizadores al programa Micrófono Abierto, que comenzará a transmitirse por Radio Sancti Spíritus los miércoles alternos a partir del 25 de noviembre.

Inspirado en el contacto quincenal por Radio Rebelde de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, el programa espirituano pretende convertirse en un foro para el diálogo, en el cual Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia, informe a la población sobre el desarrollo de las principales tareas en las que se encuentra enrolado el territorio e intercambie con el pueblo a través de llamadas y mensajes que por varias vías lleguen a la redacción del medio de prensa.

El espacio se transmitirá a las 7:15 a.m. los miércoles con una frecuencia quincenal, de acuerdo con sus creadores, entre los que figuran Rafael Orellana Miranda, Elsa Ramos Ramírez y Juan Carlos Castellón Véliz.

“Esperamos que se erija en una plataforma más para que el pueblo encuentre respuestas a sus preocupaciones, y para que las autoridades se nutran de la inteligencia colectiva de la gente”, expresó Elsa Ramos, periodista con amplia experiencia en programas de esta índole.

Además de la primera secretaria del Partido, en Micrófono Abierto comparecerán directivos de los distintos sectores, empresas y organismos involucrados en los asuntos que se aborden en cada emisión, según precisa el grupo creativo a cargo del programa que desde ya ha levantado numerosas expectativas entre las audiencias.