Llega la Feria del Libro a Sancti Spíritus

Desde este jueves 27 hasta el domingo 30 de agosto, la ciudad del Yayabo será testigo de un programa donde no solo la literatura tendrá la palabra

El área del parque Serafín Sánchez Valdivia será el centro de las acciones previstas. ( Foto: Alien Fernández/Escambray)

Como una verdadera proeza se ha calificado la realización de la Feria Internacional del Libro en medio de un contexto nacional evaluado como uno de los más complejos de la historia de la Revolución. Sancti Spíritus no escapa a sus obstáculos y mucho menos a los esfuerzos que, desde este jueves 27 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto, hacen posible que la urbe del Yayabo trastoque sus rutinas.

Se pondrá a disposición de todos los grupos etarios un programa literario y artístico, a fin de ponderar la literatura y a sus autores.

“La antesala de la XXXIV será con el Café Bonaparte, dedicado a Esbértido Rosendi, en la sede de la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí —detalla Sayli Alba Álvarez, directora del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer—. Ya el viernes y el sábado se desarrollarán en diferentes instituciones paneles, presentaciones de textos y muestras de las artes visuales. La Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, la Casa de la Trova Miguel Companioni, la sede del Comité Provincial de la Unión de escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la Casa del Teatro y la Galería de Arte Oscar Fernández Morera serán, fundamentalmente, testigos de los encuentros con los públicos”.

Las ventas se han reservado para tres carpas en el área del parque Serafín Sánchez —escenario principal de esta edición del suceso cultural más importante del país—, la librería Julio Antonio Mella y la Casa de la Trova, sede de Ediciones Luminaria.

“Como novedad tenemos que se han creado las condiciones para realizar el pago por las plataformas de EnZona y Transfermóvil. Además, el Museo Provincial General, por vez primera, acogerá un estand para la literatura en braille”, explica Antonio Hernández Cervera, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Sancti Spíritus.

Lamentablemente y como consecuencia del actual contexto, las cifras de libros que se venderán son ínfimas. Según declaraciones a la prensa, se contabilizan cerca de 70 títulos y 6 000 ejemplares llegados desde La Habana, así como un manojo de elementos didácticos, como los símbolos patrios, tres versiones de folletos para colorear y textos que forman parte de las colecciones almacenadas en el territorio.

A partir del viernes, en dos momentos del día —diez de la mañana y cuatro de la tarde— el Pabellón Tesoro de Papel será testigo de las presentaciones de las unidades artísticas infantiles espirituanas; mientras que para el espacio Al caer la tarde, liderado por la filial de la Asociación Hermanos Saíz, (AHS), se anunció al proyecto trinitario Dador Teatro.

Igualmente, el Centro Provincial de Cine se sumará a la fiesta editorial con una ambiciosa cartelera. Entre las proyecciones se distinguen Conducta, Nora y Fresa y chocolate.

“La Feria se despedirá para los escritores el sábado en la noche en el Teatro Principal —añade Jose Meneses, director artístico—. Se escucharán textos de la autoría Manuel González Busto, musicalizados por Carlos Manuel Borroto e interpretados por A su tiempo. En tanto, el domingo a las seis de la tarde se reunirán todas las unidades infantiles en el propio parque Serafín Sánchez Valdivia para decirle adiós oficialmente al verano y servirá también para despedir esta cita”.

La XXXIV Feria Internacional del Libro tiene como nación invitada la Federación Rusa y honra a los escritores Marilyn Bobes y José Bell Lara. En el caso espirituano, se decidió reconocer a Manuel González Busto y Jorge G. Silverio Tejera.

Además, tiene una connotación especial al dedicársele al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.