Campeona Marlies Mejías: «Voy a defender a Cuba aquí o en la luna»

La estelar ciclista Marlies Mejías es la primera titular de la mayor de las Antillas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Mejías se impuso inobjetablemente este sábado en la prueba de contrarreloj individual para damas.

Esté aquí o en la luna voy a defender siempre a Cuba, vestir estos colores me hace inmensamente feliz, así como también sentir el apoyo de todo un pueblo, aseguró hoy la estelar ciclista Marlies Mejías, primera titular de la mayor de las Antillas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en esta urbe hasta el 8 de agosto venidero.

Mejías, quien se impuso inobjetablemente este sábado en la prueba de contrarreloj individual para damas, aseveró que estuvo un poco nerviosa justo antes del inicio de la competencia por tratarse de la posible primera presea dorada de la Isla en los Juegos y también por otras cuestiones más sensibles como buenos y malos recuerdos en este circuito ubicado en la avenida Mirador del Sur, en la capital dominicana.

Sucede que aquí mismo perdí hace unos años a Juanito (Juan Fernández), mecánico del equipo, en un accidente fatal y siento que para él va especialmente dedicado este resultado, como para el pueblo de Cuba, mi familia que vive allí y todos los que me apoyaron hoy desde aquí y en cualquier parte del mundo, ahondó la nueve veces titular centroamericana, presente antes en las citas de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

Sobre el trayecto de 30 kilómetros a tres vueltas explicó que lo conocía bastante bien y también el clima, «me enfoqué en mantener un ritmo estable sin picos de velocidad para no desgastarme en demasía», apuntó antes de avisar sobre sus pretensiones en la pista y sobre todo en la carrera de ruta.

Tengo grandes expectativas con la ruta porque me he mantenido activa todo el año en esta especialidad y siento que llego en una muy buena forma a estos Centroamericanos, alertó la integrante del equipo estadounidense Virginia’s Blue Ridge TWENTY28, de categoría UCI Women’s Team, máxima en el sexo femenil del ciclismo en ruta a nivel mundial.

En la Avenida Mirador del Sur y bajo un calor desafiante Marlies también se sintió arropada por entrenadores y una parte indispensable de la familia, su esposo y su hija, también latieron al ritmo de sus pedaleadas y obtuvieron el premio dorado que tanto cuesta construir hoy en día en el alto rendimiento.

Estoy muy contenta por haber podido responder a tanto sacrificio, semanas y meses en función total de entrenamientos y competencias que a veces me dificultan pasar más tiempo con mis seres queridos, a mi hija solo quiero decirle que se porte bien, expresó en tono de jarana la campeona que hace hoy ocho años exactamente que se tituló en la pista de Barranquilla 2018, en la modalidad de 3000 metros persecución individual.