Los pedales de la sorpresa

En cuestión de segundos, el ciclista cabaiguanense Ricardo Delgado González convirtió la sorpresa en una medalla de plata y protagonizó, hasta ese momento, la mejor actuación de Sancti Spíritus en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

No resulta el ómnium su prueba cumbre. De hecho, es la segunda vez que la asume en eventos internacionales, después de unos Juegos del ALBA. Tampoco era de los favoritos en los pronósticos, en un área geográfica donde crecen pedalistas de los buenos. Pero, a fuerza de voluntad, el muchacho hizo de la táctica su arma de competencia y de sus ansias de ganar el mejor de los aliados.

“La táctica era tratar de llegar al último evento —son cuatro pruebas acumulativas— lo menos desgastado posible, con la mayor fuerza que tuviera”, confiesa a Escambray vía WhatsApp, aún con el toque del asombro, tras resultar una de las mejores noticias de la delegación cubana en la quinta jornada.

Había perdido un poco las esperanzas. Luego de quedar segundo en scracht, fue a parar al sexto puesto en el tempo race y al quinto en la carrera de eliminación. Quedaba la carrera por puntos, que le exigía algo más que estrategia. Con las reservas que le quedaban y la fuerza interna también, Ricardo compitió contra el único rival que le podría ganar: él mismo.

No conocía, dice, a ninguno de sus contrarios: “Nunca había corrido pista con ellos”; pero a esa hora no era tiempo para estudios. Tampoco había corrido antes en un velódromo de 250 metros, pues el Nacional Reinaldo Paseiro tiene 333 metros, aunque a la hora de verdad las diferencias no contaron.

“Esta es la carrera de más desgaste en la pista y solo entrené la pista 20 días antes de venir a los Juegos. No me gasté mucho en las pruebas intermedias y me sentía fuerte para la carrera por puntos. Nunca pensé que cogería medalla en la carrera por puntos. Usé una mala táctica, salió un mexicano y entonces tuve que perseguir yo, cuando me conectan, atacan y perdí una vuelta, y ya pensé que no podría, pero mi entrenador Yan Carlos Arias me dijo: ‘La carrera no se acaba hasta que se acaba’. Así, pude sacar dos vueltas y rematar.

“Tuve que volver a recuperar, la estrategia era tratar de atacar y poder sacar dos vueltas, era como único podía llegar al podio”.

Y llegó, detrás del mexicano Ricardo Peña, favorito para ganar. “A falta de cinco vueltas, ya me vi que iba en segundo lugar y me dije: Hay que luchar con todo por esa medalla. Hice tercero en ese sprint final y pude sacar puntos y que los contrarios no me pasaran, solo me ganó el mexicano, que es finalista olímpico en esta misma prueba del ómnium y los otros corredores también compiten mucho internacionalmente».

Cuando se supo ganador de su primera medalla centroamericana, en medio del velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, le temblaban las piernas y no solo por el esfuerzo. “Realmente, todavía estoy en shock, no me lo creo, estoy muy emocionado, tanto como mis entrenadores y todo el colectivo de la Federación Cubana de Ciclismo”.

Tuvo mensajes de agradecimiento para Cuba, Sancti Spíritus y Punta Diamante, ese pedazo de Cabaiguán donde dio sus primeros pedalazos. También para el director del club español Asier Estévez, para Marlies Mejías, que lo oxigenó con sus medallas, a su entrenador Giancarlo Valentín, a su primo Leandro Marcos, a Lenny Sierra y a su familia.

Considera esta medalla como un sueño cumplido. «Siempre dije que quería ir a unos segundos Juegos Centroamericanos, ya que en los primeros eran mi segunda competencia internacional y me fue bastante bien, a pesar de no lograr presea; pero una medalla aquí es algo valioso, pues a nivel de Centroamérica y el Caribe el ciclismo es muy fuerte, incluso en esta prueba había muchos corredores que han ido a las Olimpiadas. Entonces, para mí eso es un orgullo”.