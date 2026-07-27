Cuba camina sobre pronósticos en medallero de Santo Domingo 2026

La delegación de Cuba avanza en el medallero de acuerdo a los pronósticos precompetitivos. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se extenderán hasta el venidero 8 de agosto

En el horario de la mañana dominical la grata noticia para la nación caribeña llegó desde el Centro de Remo y Canotaje Presa el Rincón, en donde el doble par de remos cortos, integrado por Leduar Suárez y Reidy Cardona no dejó margen a las dudas para coronarse, por diferencia de casi cinco segundos, al bote mexicano a la postre medallista de plata.

Precisamente premio de plata consiguió también el mismo bote cubano (doble scull) en la rama femenina, compuesto por Raima Ortiz y Loraidis Echevarría, al ceder en final directa únicamente frente a la embarcación de México, en tanto Guatemala se adueñó del bronce.



Unas horas más tarde, otra vez el pabellón de judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte se impregnó de la hidalguía cubana con la actuación que protagonizó Marlon Herrera (73 kilogramos), campeón indiscutido que supo finiquitar a varios de los principales exponentes de la división en el área, entre ellos al finalista mexicano Ulises Méndez, a quien borró del tatami en solo nueve segundos.

En esa propia instalación Mailyn del Toro (63 kilos) y Anisleydis Ur (70 kilos) sacaron sendos bronces, mientras en otro escenario del propio Centro Olímpico Marlyn Pérez (53 kilos), joven representante del taekwondo, sorprendió con medalla de plata que pudo ser mejor, si no fuese por una distracción de último segundo que le costó una acción del rival con pateo a la cabeza, finalmente decisiva.



Otros resulatados de impacto en la jornada rubricaron Hugo Franco, quien logró incluirse en las semifinales del arco recurvo individual, Isabela Rojas, con su tercer puesto en la clasificatoria de la modalidad de pelota en gimnasia rítmica y el medallista olímpico de Atenas 2004 Juan M. Rodríguez, con su sexto puesto en la final del skeet.

Además, entre colectivos el hockey sobre césped se impuso con autoridad a Jamaica por siete goles a cero, el voleibol de sala varonil tres sets por cero a Guatemala y la dupla de voli playero femenil, representada por Keilin Garrido y Maikelín Driks, dos a cero a Martinica.



Para este lunes las principales aspiraciones de título para la delegación se concentrarán en remo, con cuatro finales y judo, donde resalta la presencia de los medallistas del orbe Andy S. Granda (más de 100 kilos) e Iván F. Silva (100 kilos).