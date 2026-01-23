Lula: “No aceptamos volver a ser colonia”

El presidente brasileño alertó que el mundo vive un momento crítico, marcado por el avance del unilateralismo y la imposición de la “ley del más fuerte”, en detrimento del derecho internacional y la cooperación multilateral

“En vez de corregir la ONU, algo que venimos exigiendo desde 2003, el presidente Trump propone crear una nueva ONU en la que solo él sea el dueño”, denunció Lula. (Foto: PL)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este viernes al mandatario estadounidense, Donald Trump, por su política exterior, denunció presiones unilaterales contra países soberanos y rechazó cualquier intento de subordinación externa.

Al intervenir en la clausura del XIV Encuentro Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Salvador, Bahía, denunció los intentos de Trump de crear una estructura internacional paralela a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en abierta referencia al llamado Consejo de Paz impulsado por Washington.

Lula alertó que el mundo vive un momento crítico, marcado por el avance del unilateralismo y la imposición de la “ley del más fuerte”, en detrimento del derecho internacional y la cooperación multilateral. “El multilateralismo está siendo derrocado por el unilateralismo”, afirmó.

“No aceptamos volver a ser colonia de nadie”, subrayó el jefe de Estado, al defender una política exterior basada en la soberanía nacional y en relaciones equilibradas con todas las naciones, sin preferencias ideológicas ni alineamientos automáticos.

Brasil quiere tener relaciones con Estados Unidos, con Cuba, con China, con India y con Rusia”, sostuvo.

El mandatario apuntó directamente a su par norteamericano al señalar que, en lugar de promover la reforma democrática de la ONU, se impulsa una estructura alternativa controlada por Estados Unidos.

“En vez de corregir la ONU, algo que venimos exigiendo desde 2003, el presidente Trump propone crear una nueva ONU en la que solo él sea el dueño”, denunció.

Asimismo, alertó sobre el clima internacional de creciente militarización y exaltación de la fuerza. «Cada vez que el presidente Trump habla, dice que tiene el ejército más fuerte del mundo, las armas más poderosas”, señaló, antes de remarcar que Brasil no comparte esa lógica.

En contraposición, defendió la paz, el diálogo y la persuasión como ejes de la acción internacional. “Quiero hacer la guerra con argumentos, con narrativas, demostrando que la democracia es invencible”, expresó.

Lula también condenó lo que calificó como una violación inaceptable de la soberanía de Venezuela. “¿Cómo es posible la falta de respeto a la integridad territorial de un país?”, preguntó, en referencia a la agresión estadounidense contra ese país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El dignatario brasileño denunció igualmente la devastación en Gaza y criticó los planes de reconstrucción excluyentes, tras la ofensiva militar. “Mataron a más de 70 mil personas para decir que ahora van a recuperar Gaza y construir hoteles de lujo. ¿Y la gente pobre que está allí?”, cuestionó.

Lula informó que ha sostenido conversaciones con varios líderes mundiales, entre ellos los presidentes de Rusia, China y México, Vladimir Putin, Xi Jinping y Claudia Sheinbaum, respectivamente, con el objetivo de buscar mecanismos que preserven el multilateralismo y eviten la prevalencia de la fuerza en las relaciones entre estados.

Lula confirma candidatura

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este viernes su candidatura a la reelección y defendió su proyecto político, al tiempo que destacó el papel histórico del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Prepárense, porque queremos la presidencia por cuarta vez y vamos a contender las elecciones este año, afirmó Lula ante más de tres mil miembros del MST, en la clausura del XIV Encuentro Nacional de la organización en Salvador, Bahía.

El dignatario, miembro del Partido de los Trabajadores, aseveró que el proceso electoral de cara a los comicios de octubre próximo será decisivo para definir el rumbo político de Brasil y enfrentar la desinformación. “Este año es el año de la verdad”, subrayó.

Lula repasó los avances económicos y sociales de su actual mandato, como la reducción del desempleo, el crecimiento de las exportaciones y la inversión, el aumento del salario mínimo y la recuperación de sectores estratégicos. “Tenemos el desempleo más bajo de la historia de Brasil y el mayor número de trabajadores y actividades”, sentenció.

En ese contexto, llamó a una mayor participación política de los movimientos sociales y celebró que el MST impulse candidaturas propias. “La desgracia de quienes no les gusta la política es que son gobernados por quienes sí la disfrutan”, advirtió.

A decir del gobernante, el movimiento debe estar orgulloso de lo que produce y ocupar espacios de decisión para garantizar la continuidad de los derechos de la clase trabajadora.

Lula dedicó una parte de su discurso a destacar la importancia histórica del MST y su contribución al desarrollo del país. “Estoy seguro de que, si no fuera por ustedes, Brasil posiblemente no habría llegado a donde estamos”, afirmó al agradecer décadas de lucha por la tierra, la producción de alimentos y la justicia social.