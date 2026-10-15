Maduro califica de falsas las nuevas acusaciones de tortura en su contra

Si ambos son declarados culpables de todos los cargos, podrían recibir una pena mínima de 50 años de prisión cada uno

El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores son custodiados por agentes federales, Nueva York, 5 de enero de 2026.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente ante un tribunal de Nueva York de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas. Maduro calificó de falsas las acusaciones, según informó un corresponsal de Sputnik. Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente.

Si ambos son declarados culpables de todos los cargos, podrían recibir una pena mínima de 50 años de prisión cada uno.

Según medios, la nueva acusación incluye cargos de conspiración para cometer torturas, entre ellos los casos de tres ciudadanos estadounidenses.

La Fiscalía estadounidense imputa a Maduro y a su esposa por liderar un «sistema de represión» que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política y ciudadanos estadounidenses.

Además, Maduro y Flores afrontan un proceso judicial separado en EE.UU. por presuntos delitos de narcotráfico.

El 17 de diciembre está prevista una audiencia sobre los cargos de narcotráfico que se les imputan.