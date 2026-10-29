Fallece el juez federal Alvin Hellerstein, encargado del caso contra Nicolás Maduro

Aún se desconoce cómo afectará la muerte del juez al juicio contra el líder venezolano, cuyo inicio está previsto para el 1 de junio de 2027

El juez federal del Distrito Sur de Nueva York Alvin Hellerstein, encargado del caso del presidente venezolano Nicolás Maduro, falleció a los 92 años, según informó el diario The New York Times citando a un portavoz del tribunal. Su muerte deja en el aire la conducción de uno de los procesos judiciales de mayor perfil político de los últimos años.

Hellerstein fue nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y durante casi 30 años se ocupó de casos de gran repercusión. En particular, presidió el juicio contra Maduro, un encargo que lo situó en el centro de la atención mediática internacional.

A lo largo de su carrera, el magistrado acumuló una reputación de independencia y rigor, y su nombre quedó vinculado tanto a litigios de enorme calado mediático como a decisiones que generaron debate público. Su longevidad en el cargo —casi tres décadas en el banquillo federal— lo convirtió en una figura de referencia dentro del sistema judicial neoyorquino.

El medio indicó que aún se desconoce cómo afectará la muerte del juez al juicio contra el líder venezolano, cuyo inicio está previsto para el 1 de junio de 2027. Entre las incógnitas abiertas figuran la designación de un nuevo magistrado para el caso, el posible aplazamiento de la fecha de inicio y el impacto que el cambio de juez pueda tener sobre la estrategia procesal de las partes.

Por el momento, ni el tribunal ni las defensas han emitido declaraciones sobre los siguientes pasos, y se espera que en los próximos días se conozcan detalles sobre la reasignación del expediente.