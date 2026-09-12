Manos extendidas a la solidaridad

A partir de las medidas anunciadas por el Gobierno cubano para materializar necesarias transformaciones económicas y sociales en la isla, se dispuso la posibilidad de que actores económicos privados y estatales pudieran hacerse cargo del pago a los jubilados.
En la provincia de Sancti Spíritus ya se pone en práctica esta variante, pero hasta ahora son pocos los beneficiados.
Según la información aportada por Yeney María Ceballos Hernández, jefa de Departamento de Banca Personal de la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro, la cifra de jubilados censados por esa institución asciende a unos 27 000 en toda la provincia.
“Hasta el momento solo tenemos a ocho trabajadores por cuenta propia y dos mipymes que están efectuando el pago a jubilados. Pero, entre los 10 actores económicos no llegan ni a 100 asistenciados. Es un número muy pequeño aún”, asegura.
Como ejemplo de empresa estatal que asumió esta alternativa figura la Empresa de Seguridad y Protección (Esprot).
Esta entidad comenzó en el mes de agosto con un total de 100 asistenciados. “Empezamos a pagar la jubilación a un grupo de personas que por su cercanía al centro y por criterios de la dirección del consejo popular y los delegados de las circunscripciones podían recibir esta ayuda”, comentó a Escambray Raúl Ruiz Montalbán, director de la Unidad Empresarial de Base Servicios Técnicos de la Esprot.
“El dinero lo pagamos en efectivo de nuestros ingresos y Bandec nos lo repone en trasferencia. Para nosotros es más que nada una obra social y los ancianos lo agradecen mucho. Nuestra intención es aumentar el número de jubilados a los que les paguemos”, concluyó el directivo.
Prácticas como esta deben afianzarse en el territorio. Habrá que seguir extendiendo la idea y multiplicando con incentivos diversos la posibilidad de ayudar a los mayores de casa.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.