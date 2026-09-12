Manos extendidas a la solidaridad

La alternativa de que actores económicos privados o estatales asuman el pago a jubilados ayudaría a reducir las largas colas en los bancos y facilitar el demandado servicio a los ancianos

Algunos casos más vulnerables reciben el dinero en su propia vivienda. (Foto: Cortesía de Esprot)

A partir de las medidas anunciadas por el Gobierno cubano para materializar necesarias transformaciones económicas y sociales en la isla, se dispuso la posibilidad de que actores económicos privados y estatales pudieran hacerse cargo del pago a los jubilados.

En la provincia de Sancti Spíritus ya se pone en práctica esta variante, pero hasta ahora son pocos los beneficiados.

Según la información aportada por Yeney María Ceballos Hernández, jefa de Departamento de Banca Personal de la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro, la cifra de jubilados censados por esa institución asciende a unos 27 000 en toda la provincia.

“Hasta el momento solo tenemos a ocho trabajadores por cuenta propia y dos mipymes que están efectuando el pago a jubilados. Pero, entre los 10 actores económicos no llegan ni a 100 asistenciados. Es un número muy pequeño aún”, asegura.

Esta alternativa acerca el dinero a los pensionados y reduce las colas en los bancos. (Foto: Cortesía de Esprot)

Como ejemplo de empresa estatal que asumió esta alternativa figura la Empresa de Seguridad y Protección (Esprot).

Esta entidad comenzó en el mes de agosto con un total de 100 asistenciados. “Empezamos a pagar la jubilación a un grupo de personas que por su cercanía al centro y por criterios de la dirección del consejo popular y los delegados de las circunscripciones podían recibir esta ayuda”, comentó a Escambray Raúl Ruiz Montalbán, director de la Unidad Empresarial de Base Servicios Técnicos de la Esprot.

Según el director de la UEB Servicios Técnicos de la Esprot se pretende aumentar la cantidad de asistenciados a los que les pagan las pensiones. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

“El dinero lo pagamos en efectivo de nuestros ingresos y Bandec nos lo repone en trasferencia. Para nosotros es más que nada una obra social y los ancianos lo agradecen mucho. Nuestra intención es aumentar el número de jubilados a los que les paguemos”, concluyó el directivo.

Prácticas como esta deben afianzarse en el territorio. Habrá que seguir extendiendo la idea y multiplicando con incentivos diversos la posibilidad de ayudar a los mayores de casa.