Cobrar más por pagos electrónicos es ilegal

Las disposiciones, vigentes desde el primero de agosto, modifican regulaciones relacionadas con el manejo del efectivo por los actores económicos. Foto: Radio Sancti Spíritus

El jefe del Departamento de Banca de Negocios del Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus, José Couso Villarreal, ofreció detalles a la prensa local sobre una práctica que ha comenzado a extenderse con preocupante naturalidad en negocios privados de la ciudad: aplicar recargos de hasta un 50 por ciento cuando el cliente opta por pagar mediante transferencia electrónica.

En declaraciones a la emisora provincial Radio Sancti Spíritus, el funcionario fue categórico al calificar esa conducta como «totalmente ilegal» y recordó que el precio de una mercancía es único y no puede variar en función de la vía de pago empleada, ya sea en efectivo o en línea, ni tampoco por el uso de billetes de menor denominación.

La normativa que regula esta materia ha experimentado modificaciones sustanciales en fechas recientes. La Resolución 111 del ministro presidente del Banco Central de Cuba, de 2 de agosto de 2023, establecía en sus artículos 4 y 5 un límite máximo de cinco mil pesos cubanos para los cobros y pagos en efectivo entre actores económicos, así como para el incremento de caja chica destinada a pagos menores.

Sin embargo, mediante la Resolución 74/2026, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de julio de 2026, el Banco Central decidió suspender la aplicación de esos artículos «hasta que las condiciones del país lo permitan», sustituyendo el límite rígido por «un esquema más flexible, gestionado de mutuo acuerdo entre los bancos comerciales» y los diversos actores económicos, que incluyen trabajadores por cuenta propia, mipymes, cooperativas y proyectos de desarrollo local.

Esta flexibilización, sin embargo, no autoriza en modo alguno la aplicación de recargos diferenciados. Couso Villarreal subrayó que, por el contrario, las nuevas disposiciones buscan incentivar la aceptación de los pagos electrónicos mediante beneficios concretos: la reducción de la comisión bancaria que pagan los comercios del 1,5 al 0,8 por ciento y el otorgamiento de una bonificación del 2 por ciento al vendedor por cada operación (con tope de 105 pesos), además del 4 por ciento que recibe el comprador. «No existe ningún incremento. Todo lo contrario.

Hay una reducción de la comisión que paga el vendedor y, además, recibe una bonificación», explicó el especialista, quien calculó que en operaciones de hasta unos 13 000 pesos el comerciante obtiene un beneficio neto.

Couso Villarreal, insistió en que la respuesta no corresponde únicamente a las instituciones financieras y demandó la actuación inmediata de todas las instancias implicadas para proteger el derecho del consumidor y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, en un contexto donde son cada vez menos los negocios privados en Sancti Spíritus acepta transferencias bancarias.