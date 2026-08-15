Visitas integrales a actores económicos priorizan precios, control fiscal y pagos electrónicos

Se trata de un intercambio directo con los actores económicos para conocer la formación de precios, identificar distorsiones y demostrar, cuando corresponda, la existencia de márgenes especulativos o violaciones de la legislación vigente

Ilustración: Osval

En Sancti Spíritus se ejecuta por estos días un ejercicio denominado “Visita integral a actores económicos”, dirigido a dialogar con los titulares de negocios y otros gestores de la actividad comercial, con énfasis en quienes ofertan productos alimenticios de primera necesidad y artículos de aseo.

De acuerdo con las orientaciones, la acción persigue tres propósitos centrales: contribuir a la reducción de precios abusivos y especulativos, reforzar el control fiscal y avanzar en los procesos de bancarización, en particular, el uso de pasarelas para pagos en línea.

Los grupos de visita están integrados por cuadros del Partido, representantes de los órganos de Gobierno a nivel provincial y municipal, así como funcionarios de la Fiscalía, la Contraloría, Finanzas y Precios, inspección y supervisión, el sistema bancario, la dirección de trabajo y otros organismos vinculados al control de la actividad económica.

Las autoridades precisaron que se trata de un intercambio directo con los actores económicos para conocer la formación de precios, identificar distorsiones y demostrar, cuando corresponda, la existencia de márgenes especulativos o violaciones de la legislación vigente.

Entre los objetivos específicos del ejercicio se encuentran lograr que los establecimientos disminuyan precios considerados excesivos, realicen los depósitos bancarios que correspondan y acepte los pagos en línea, para responder a inquietudes reiteradas de la población sobre el alza de los precios, la evasión fiscal y las limitaciones en el uso de canales electrónicos.

Las autoridades insistieron en que el cierre preventivo de negocios por decisión de sus dueños como reacción a este ejercicio afecta de manera directa a la población, al privarla de servicios básicos, por lo que llamaron a mantener abiertos los puntos de venta y a aprovechar el intercambio para aclarar dudas, transparentar la gestión y ajustar los procesos a las normas establecidas.

Añadieron que la “Visita integral a actores económicos”, que se desarrolla en Sancti Spíritus, se realiza en respuesta a reclamos populares y se encarga, además, de promover un debate público sobre las causas del cierre de establecimientos y las responsabilidades de cada actor en la garantía de ofertas estables, precios justos y cumplimiento de las obligaciones fiscales y bancarias.